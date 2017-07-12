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Как выглядит огромная биткойн-ферма в Китае

13.07.2017 12:36 — Разное | Tut.by  
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В прошлом году году китайский фотограф Лю Синцзе побывал в крупнейших биткойн-фермах Китая, чтобы запечатлеть огромные сооружения и самих майнеров, которые контролируют огромные коридоры машин, генерирующих криптовалюту для клиентов по всей стране. Фоторепортаж опубликован ресурсом ChinaFile.

Биткойн-майнинг распространился в отдаленных районах китайской провинции Сычуань — главным образом, из-за дешевой электроэнергии местных гидроэлектростанций и такой же рабочей силы. Ведь фермы потребляют очень много энергии.

Фермы расположены в больших темных помещениях с серьезными системами вентиляции. Их обслуживают рабочие, живущие в общежитиях неподалеку. Создание таких ферм спонсируют другие жители Китая, которые затем следят за добычей своей криптовалюты удаленно с помощью смартфонов.


Майнинг-ферма расположена в здании с синей крышей. Рядом — ГЭС.

Так она выглядит снаружи. Обратите внимание на мощную систему охлаждения.

Коробки от майнинг-машин. Недавно здесь были куплены машины AntMiner S7 (490 долларов), которые заменят уже устаревшие AntMiner S5 (140 долларов). 550 машин работают круглые сутки и производят примерно 2,5 биткойна в день.

Рабочие собирают купленные майнинг-машины.

29-летний Лю следит за работой фермы.

Электрические и интернет-кабели майнинг-машин.

Рабочие в общежитии рядом с фермой.

Рабочий чинит неисправную майнинг-машину.

Один из цехов фермы.

В свободное время рабочие играют в игры на смартфонах или смотрят сериалы. Других развлечений в этом далеком от городов месте нет.

29-летний тибетец Кун — один из менеджеров и инвесторов этой майнинг-фермы.

Девушка следит за работой машин.

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Теги: Курсы валют
 
 
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