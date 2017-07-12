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Как выглядит огромная биткойн-ферма в Китае
В прошлом году году китайский фотограф Лю Синцзе побывал в крупнейших биткойн-фермах Китая, чтобы запечатлеть огромные сооружения и самих майнеров, которые контролируют огромные коридоры машин, генерирующих криптовалюту для клиентов по всей стране. Фоторепортаж
Биткойн-майнинг распространился в отдаленных районах китайской провинции Сычуань — главным образом, из-за дешевой электроэнергии местных гидроэлектростанций и такой же рабочей силы. Ведь фермы потребляют очень много энергии.
Фермы расположены в больших темных помещениях с серьезными системами вентиляции. Их обслуживают рабочие, живущие в общежитиях неподалеку. Создание таких ферм спонсируют другие жители Китая, которые затем следят за добычей своей криптовалюты удаленно с помощью смартфонов.
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Здесь дешевое электричество и рабочая сила.
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