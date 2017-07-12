К строительству жилого комплекса в районе Колодищей планируется приступить в конце 2018 года, сообщил сегодня на заседании Мингорисполкома директор УКС городского исполнительного комитета Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

«Закладка первых домов запланирована на четвертый квартал будущего года. Закончено проектирование инженерных сетей, определили два первоочередных квартала, чтобы одновременно заложить дома, детский сад, школу и поликлинику», — отметил Дмитрий Микуленок.

На заседании утверждена градостроительная документация откорректированного проекта. Проектируемая территория площадью 496 га расположена на землях Минска в 2 км восточнее МКАД. Ранее участок использовался в качестве военного полигона. В границы проекта входит основная площадка, выделенная под строительство жилья, а также территория под размещение двух магистралей от кольцевой автодороги, являющихся основными въездами в район. Территория разделена на зоны жилой многоквартирной, общественной застройки, ландшафтно-рекреационную.



Так новый район выглядел в проекте

О строительстве нового района Минска говорят уже несколько лет. Проект не раз меняли, в ноябре прошлого года был утвержден окончательный вариант: «Ноттингем» будет максимум семиэтажный, рассчитан на 60 тысяч человек. Строить дома так и не начали.

— УКС Мингорисполкома готов был в конце прошлого года заложить первый дом. Но, к сожалению, инвестпрограмма города в силу определенных обстоятельств, не по инициативе города, была существенно урезана, процентов на 35%. В силу этого нам пришлось оптимизироваться и заканчивать то, что начали. А проекты, в том числе Зеленый Бор, приостановить, — объяснял весной зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев. — Но на этот год пока все нормально, инвестпрограмма есть, средства запланированы. Это очень перспективное направление, которое надо обеспечить коммуникациями.

Сейчас на территории ведется проектирование улично-дорожной сети и инженерных сетей.

В районе планируется строительство свыше 1,2 млн кв. м жилья, детские дошкольные учреждения, школы, кинотеатры, поликлиники, подстанции скорой помощи, магазины, предприятия бытового обслуживания, отделенияй банков и др.

Застраивать территорию будет УКС Мингорисполкома и СООО «Ювараград» («дочка» компании «Юнивест-М», построившей мини-полис «Каскад» в Минске).

Строить будут в несколько этапов: первый до 2019 года, второй с 2020 по 2022 годы, третий с 2023 по 2025 годы.