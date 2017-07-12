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В Витебске пройдет торжественное открытие «Славянского базара»

13.07.2017 12:34 — Разное | БДГ  
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В четверг 13 июля в Витебске состоится церемония открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар». В нем примут участие представители 36 стран, пройдут традиционные концерты российских и белорусских артистов.

В этом году, помимо российских и белорусских певцов, выступят на фестивале и западные звезды. Так, заявлено участие Хулио Иглесиаса младшего и Криса де Бурга. Кроме того, запланированы выступления Тамары Гвердцители ( в этом году российская певица будет удостоена именной звезды обладателя спецпреммии президента Лукашенко), Ядвиги Поплавской, Григория Лепса, Дмитрия Кодуна, других исполнителей из РФ и Беларуси.

В день открытия на Площади звезд пройдет жеребьевка на полуфинал международного конкурса исполнителей эстрадной песни, в котором нашу страну представит Егор Шаранков. Трансляция будет вестись по телеканалам Беларусь 1 и Беларусь 24.

 
Теги: Витебск
 
 
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В четверг 13 июля в Витебске состоится церемония открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар». В нем примут участие представители 36 стран,...

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