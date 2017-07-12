В Бресте ливень затопил улицу

Движение на улице Красногвардейской было затруднено из-за ливня, который 13 июля накрыл Брест.

Видео: Опасный Брест

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По прогнозу республиканского гидрометеоцентра, 13 июля на большей части страны ожидаются дожди, грозы, местами град и сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +18°С по западу до +27°С по востоку страны .

В Бресте днем воздух прогреется до +20°С.