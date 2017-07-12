В Гомеле на день Нептуна обещают водную феерию

Традиционное мероприятие проводимое в Новобелицком районе начнется в 11.00 и откроется театрализованным представлением. На праздник на мотоциклах приедут русалки. Они будут развлекать зрителей до появления главного героя — Нептуна, который прибудет со своей речной свитой по Сожу на катере, пишет БЕЛТА.





Праздник продолжится танцевальной аэробикой и показом коллекций пляжной и летней одежды белорусских дизайнеров. Также все желающие смогут прокатиться на лошадях и пони, сделать селфи в фотозоне и на выставке мотоциклов.

Праздник обещает быть не только увлекательным, но и познавательным. Для юных участников пройдет информационная акция «Лето с пользой»: представители МЧС, ОСВОДа, Красного Креста расскажут ребятам о правилах безопасного поведения и о том, как действовать в экстренных ситуациях. Любители активного отдыха смогут попробовать свои силы в соревнованиях по армрестлингу, пляжному волейболу, перетягиванию каната, игре «Народный мяч».

Завершится день Нептуна водной феерией.