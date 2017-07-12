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Только посмотрите, какой красивый трейлер: в сети появилось видео о нашей планете
Режиссер Том Лоу выпустил трейлер документального фильма «Пробуждение». Картина рассказывает о красоте нашей планеты. Как
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Лоу работал над «Пробуждением» в течение пяти лет. Фильм выйдет в мировой и возможно белорусский прокат в 2018 году.
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Режиссер Том Лоу выпустил трейлер документального фильма "Пробуждение". Картина рассказывает о красоте нашей планеты. В описании фильма говорится, что он...
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