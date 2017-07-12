Только посмотрите, какой красивый трейлер: в сети появилось видео о нашей планете

Режиссер Том Лоу выпустил трейлер документального фильма «Пробуждение». Картина рассказывает о красоте нашей планеты. Как цитирует Meduza, описании фильма говорится, что он «исследует отношения человечества с технологиями и миром природы».

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Лоу работал над «Пробуждением» в течение пяти лет. Фильм выйдет в мировой и возможно белорусский прокат в 2018 году.