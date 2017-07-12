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Контракты, подписанные с Уральским турбинным заводом, позволят реконструировать ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3

13.07.2017 12:55 — Разное | Ежедневник  
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Контракты, подписанные с Уральским турбинным заводом, позволят реконструировать ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3

Уральский турбинный завод будет поставлять необходимое оборудование для реконструкции ТЭЦ-3 в Минске и ТЭЦ-2 в Гродно.

Организации «Белэнерго», в частности РУП «Белнипиэнергопром» и ОАО «Белэнергоремналадка», в Екатеринбурге  на заседании Совета делового сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью России подписали контракты с Уральским турбинным заводом на сумму 1,7 млн долларов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно подписанному 12 июля 2017 года договору РУП «Белнипиэнергопром» выполнит проектно-изыскательские работы по проекту реконструкции Минской ТЭЦ-3. Договор об участии Уральского турбинного завода в реконструкции станции был подписан в феврале 2017 года в столице. Для замены выбывающих мощностей завод выполнит полнокомплектную поставку оборудования, включая турбину, котел, генератор и вспомогательное оборудование.

Второй подписанный договор предусматривает привлечение ОАО «Белэнергоремналадка» к модернизации и ремонту цилиндра низкого давления турбины на Гродненской ТЭЦ-2. В настоящее время Уральский турбинный завод завершает изготовление оборудования для реконструкции этой турбины. В результате всех работ будет значительно улучшены технико-экономические показатели работы агрегата, а его мощность увеличится на 10 МВт.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Уральский турбинный завод будет поставлять необходимое оборудование для реконструкции ТЭЦ-3 в Минске и ТЭЦ-2 в Гродно.

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