Министр архитектуры и строительства: Отмена указа № 585 была преждевременной

«Отмена указа № 585 была преждевременной, мы приносим свои извинения», — заявил сегодня на встрече с журналистами министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Министр рассказал, что он отправил президенту предложение с просьбой пересмотреть законодательство, чтобы те нуждающиеся семьи, которые вступили в строительство в 2016—2017 годах, смогли воспользоваться субсидиями, предоставляемыми указом № 585.

Министр извинился перед нуждающимися за недоработку. И отметил, что проблема решаема.

Предположительно, действие указа № 585 будет распространено на дома, которые будут сданы до 1 квартала 2018 года.

— Средства у государства на субсидирование граждан по 585 указу есть, — заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе президент подписал новый указ № 240 об адресных субсидиях на жилье, который начнет действовать с 6 августа. Оказалось, что вместе с ним утратит силу другой указ — о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья — № 585.

Молодые семьи и многодетные, рассчитывавшие на субсидии по 585 указу и взявшие коммерческие кредиты под 19−20%, попали в правовую яму — если до августа их дома не сдадут, то по 585-му им уже субсидии не полагаются, а по 240-му — еще не полагаются (по нему субсидируют в порядке очередности). Семьи, вступившие в строительство в 2016—2017-м годах останутся с огромными выплатами по кредитам, которые бы взять не рискнули, если бы не надежда на государство. Субсидии по 585 указу полагались только тем, кто брал коммерческие кредиты на жилье.

Кто, на что и в каком размере получит субсидию на строительство жилья