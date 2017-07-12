«Яндекс.Такси» и Uber приняли решение об объединении своих сервисов в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане, передает Meduza.

— Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси», присланном пресс-службой «Яндекса».

Uber и «Яндекс.Такси» приняли решение инвестировать в новую компанию 225 и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 миллиарда долларов, говорится в письме.