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"Яндекс.Такси" и Uber объединились в России. На очереди - Беларусь

13.07.2017 13:14 — Разное | Tut.by  
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«Яндекс.Такси» и Uber приняли решение об объединении своих сервисов в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане, передает Meduza.

— Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси», присланном пресс-службой «Яндекса».

Uber и «Яндекс.Такси» приняли решение инвестировать в новую компанию 225 и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 миллиарда долларов, говорится в письме.

 
 
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Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора "Яндекс.Такси".

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