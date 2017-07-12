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Видео о красоте Земли за пару дней набрало почти 2 млн просмотров

13.07.2017 13:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Режиссер и оператор Том Лоу выпустит документальный фильм "Пробуждение" (Awake) в следующем году. По замыслу режиссера проект сможет максимально полно не только рассказать о красоте планеты и влиянии на нее технологий, но и показать.

Съемки картины "Пробуждение" проходили по всему миру, создателям ленты удалось снять красивые панорамы разных уголков Земли.

Выпущенный во вторник трейлер картины мгновенно стал популярен в интернете — видео с завораживающими красотами уже посмотрели почти два миллиона человек.

Фильм, рассказывающий о красоте планеты, стал общим проектом США и ОАЭ.

 
 
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Фильм "Пробуждение" расскажет зрителям о красоте планеты и о влиянии на природу современных технологий. Смотрите трейлер самой красивой ленты о Земле на Sputnik.

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