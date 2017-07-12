ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики объявили штормпредупреждение на пятницу: опять ливни и грозы

13.07.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в пятницу 14 июля, в ряде регионов страны пройдут сильные дожди, сопровождающиеся грозами, сообщили Sputnik в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики объявили штормпредупреждение на пятницу: опять ливни и грозы
© Sputnik/
Последствия грозового фронта в РБ: упавшие деревья и отключение света

Это уже четвертое за неделю штормовое предупреждение Гидромета – ранее синоптики так же своевременно предупреждали жителей Беларуси о непогоде.

"В пятницу во многих районах страны – усиление ветра, ночью и утром по северо-восточной половине Беларуси прогремят грозы и пройдут сильные дожди", – сказали в Гидромете.

По информации специалистов, в Минске также ожидается шквалистый ветер, а ночью пройдет сильный дождь.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси в очередной раз объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси в очередной раз объявлен оранжевый уровень опасности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Яндекс.Такси" и Uber объединились в России. На очереди - Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика