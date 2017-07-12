Синоптики объявили штормпредупреждение на пятницу: опять ливни и грозы

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в пятницу 14 июля, в ряде регионов страны пройдут сильные дожди, сопровождающиеся грозами, сообщили Sputnik в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Это уже четвертое за неделю штормовое предупреждение Гидромета – ранее синоптики так же своевременно предупреждали жителей Беларуси о непогоде.

"В пятницу во многих районах страны – усиление ветра, ночью и утром по северо-восточной половине Беларуси прогремят грозы и пройдут сильные дожди", – сказали в Гидромете.

По информации специалистов, в Минске также ожидается шквалистый ветер, а ночью пройдет сильный дождь.

К сегодняшнему неблагоприятному прогнозу добавился ещё и завтрашний. pic.twitter.com/wFLFVPmvYJ — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 13 июля 2017 г.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси в очередной раз объявлен оранжевый уровень опасности.