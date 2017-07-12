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Uber объединился с "Яндексом" в странах СНГ
13.07.2017 13:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Компания "Яндекс" фактически поглощает Uber в России и странах СНГ и объединит систему со своим "Яндекс.Такси", сообщили в четверг в российской корпорации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Uber и "Яндекс.Такси" — основные конкуренты в сфере интернет-такси на постсоветском пространстве. В Беларуси сервисы также пришли практически одновременно — Uber при помощи компаний-перевозчиков, а "Яндекс" в первое время был партнером такси 135.
В четверг стало известно о том, что "Яндекс" и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Когда конкретно пройдет объединение компаний — пока не известно.
Фактически, "Яндекс" поглощает бизнес Uber в странах СНГ. Инвестиции российской компании в общий проект превысят 200 миллионов долларов, американского гиганта — 100 миллионов. Управлять проектом будут в "Яндексе".
Компании уже заверили, что для пользователей сохранятся оба приложения и возможность заказывать такси по уже известным ценам, однако перспективы и подробности объединения пока не раскрываются. Непонятно и то, будут ли сближать стоимость своих услуг в Uber и "Яндексе".
На данный момент известно, что водители будут подключены в обеих системах и смогут получать больше заказов, используя клиентскую базу как Uber, так и "Яндекс.Такси".
Впрочем, также весной стало известно о том, что
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В "Яндекс.Такси" заверяют, что для пользователей по-прежнему будут доступны оба сервиса.
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