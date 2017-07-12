Чтобы ребенок не потерялся: выбираем детские смарт-часы с GPS-приемником

Лето – пора долгих школьных каникул. В это время детям часто приходится оставаться одним, без присмотра взрослых. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку детских смарт-часов с GPS-трекерами, с помощью которых за местонахождением ребенка родители смогут следить прямо со своего смартфона.

Gator Caref Watch – одна из самых популярных в Беларуси моделей. Часы выполнены из пластика и продаются в разных цветах (желтый, голубой, фиолетовый, зеленый, розовый, черный). Браслет для них изготавливается из мягкой резины и также бывает разнообразных цветов – например, желтого, фиолетового или зеленого.





Сами часы оснащаются OLED-экраном с диагональю в 0,94 дюйма и весят 42 грамма. Управление механическое, осуществляется с помощью четырех встроенных в корпус кнопок – дисплей несенсорный.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 350 мАч (в режиме ожидания часы могут продержаться до 72 часов). Есть защита от воды и пыли по стандарту IP65.

Основным плюсом этого устройства является наличие GPS-датчика и слота под micro-SIM-карту, с помощью которых расположение ребенка можно отследить в реальном времени на подключенном смартфоне через специальное приложение (есть версии для iOS и Android).

Кроме того, есть специальная функция SOS – при ее активации (зажатием специальной клавиши) на заранее занесенный в память часов номер поступает звонок (вы слышите, вас – нет). В «записную книжку» часов можно внести до трех таких номеров. Параллельно на смартфон с периодичностью в 10 секунд начинают приходить данные с местоположением ребенка.

К основным плюсам устройства кроме кнопки SOS и удачного дизайна пользователи относят удобный интерфейс пользовательского приложения, наличие русского языка в настройках и возможность скрытого прослушивания. К минусам – не всегда точное определение местоположения смарт-часов (особенно в помещениях).

Elari Fixitime 2 – еще одна пользующаяся спросом среди белорусов модель. Эти часы полностью выполнены из пластика и оснащаются силиконовым ремешком (не вызывает раздражения на коже). На выбор есть несколько цветов – розовый, черный и голубой.





Размер сенсорного TFT-дисплея устройства составляет 0,96 дюймов, вес – 45 грамм, емкость аккумулятора – 600 мАч (практически вдвое больше модели от компании Gator). По заявлению производителя, время работы часов в режиме ожидания достигает одной недели. Есть защита от воды по стандарту IPX5 (не боятся брызг и дождя).

В Elari Fixitime 2 установлен GPS-трекер для отслеживания местонахождения часов с приложения для смартфонов (есть версии для iOS и Android). Также есть возможность установить SIM-карту и внести в память смарт-часов до 60 номеров (против трех в предыдущей рассмотренной нами модели).

На месте и уже знакомая функция SOS – она работает по аналогичному Gator Caref Watch принципу.

Из главных плюсов Elari Fixitime 2 покупатели выделяют качественный ремешок с классической застежкой, который не снимается с руки сам, и приятный внешний вид. Из минусов – не всегда корректно работающую функцию запрета посторонних звонков и не продуманную систему записной книжки.

В «контактах» доступно всего 7 стандартных иконок, которые можно назначить на 60 доступных номеров. Но если ребенок в силу своего возраста (в инструкции сказано, что часы рассчитаны на детей от 4-х лет) еще не умеет читать, то позвонить нужному человеку по иконке ему просто не удастся.

Smart Baby Watch Q50 – более дешевая модель детских смарт-часов. Несмотря на это, они обладают схожим с более дорогими вариантами набором возможностей.





Как и предыдущие модели, Smart Baby Watch Q50 выполнены из пластика и оснащаются силиконовым ремешком. У них монохромный OLED-дисплей с диагональю в 0,96 дюймов, вес устройства составляет 40 граммов, емкость батареи – 400 мАч (в режиме «ожидания» они держатся до 100 часов).

Из минусов выделим отсутствие защиты от воды. Впрочем, с учетом низкой стоимости устройства в пределах 50-70 рублей (в зависимости от продавца) этот недостаток можно простить. В остальном часы практически не отличаются от более дорогих моделей сторонних производителей.

С помощью встроенного GPS-приемника и SIM-карты (устанавливается по желанию пользователя) за перемещением ребенка можно наблюдать с подключенного смартфона через приложения для iOS и Android.

Также присутствует кнопка SOS и режим оповещения родителей о снятии часов с руки ребенка. Из дополнительных бонусов выделим функции шагомера и будильника.

Пользователи называют стабильный сигнал сети и высокое качество голосовых вызовов основными преимуществами модели. К минусам относят не всегда корректно работающую систему геолокации (погрешность составляет от 700 до 1000 метров) и неудобный интерфейс приложения для смартфонов.

Одной из самых сбалансированных моделей белорусы считают часы "Кнопка жизни К911" . Конструктивно они почти не отличается от большинства других детских смарт-часов, выполняются из пластика и дополняются силиконовым ремешком (продаются версии в разных цветах).





Экран аппарата обладает диагональю в 0,96 дюйма, вес составляет 35 грамм, емкость встроенного аккумулятора – 400 мАч (до 96 часов в режиме ожидания). К дополнительным плюсам отнесем наличие не только технологии защиты от воды, но и от ударов и падений – устройства других производителей этим похвастаться не могут.

В остальном различий с другими смарт-часами нет. С помощью специального приложения (есть версии для iOS и Android) через GPS за местонахождением ребенка можно следить в реальном времени.

Также присутствует кнопка SOS для оповещения родителей об опасности, угрожающей ребенку (после ее нажатия на телефон взрослым приходит 15-секундная аудиозапись происходящего вокруг, а часы переходят в режим автоматического ответа на звонки)

К основным достоинствам модели покупатели относят демократичную цену, громкий внешний динамик и стабильную работу без серьезных «зависаний». К минусам – хрупкое защитное стекло над экраном (быстро царапается) и не всегда правильно действующую функцию оповещения о снятии часов с руки ребенка.

MyRope R12 – еще одна популярная модель. Они весят 44 грамма и изготавливаются из пластика. Материал браслета – силикон.





Экран построен по технологии OLED и обладает «стандартной» диагональю в 0,96 дюймов. От встроенной батареи емкостью в 380 мАч часы в режиме ожидания могут проработать вплоть до 72 часов. Из необычных особенностей аппарата – собственная магнитная система подзарядки и защита от воды и пыли по стандарту IP65.

В остальном MyRope R12 обладают достаточно стандартным набором возможностей вроде отслеживания местоположения устройства через GPS на смартфоне (приложение доступно для операционных систем iOS и Android) и уже знакомой по предыдущим моделям механической клавишей SOS.