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ГАИ об утреннем минском ДТП с участием мотоциклистки

13.07.2017 13:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня утром минский проспект Независимости оказался парализованным на некоторое время. В районе пересечения с улицей Сурганова произошло дорожно-транспортное происшествие. Девушка-мотоциклистка двигалась в третьей полосе в направлении улицы Сурганова. При попытке перестроиться в четвертую полосу она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.

ГАИ об утреннем минском ДТП с участием мотоциклисткиМинска" title="ДТП в центре Минска" class="">
© Sputnik/
Фотофакт: ДТП с мотоциклистом произошло в центре Минска

"В результате столкновения девушка, водитель мотоцикла, возрастом 21 год, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. В данный момент проводится проверка и разбирательство", — сказал Зараник.

ГАИ призывает водителей обратить внимание на дисциплинированность участников дорожного движения. В первую очередь это касается культуры вождения и уважения друг к другу, дабы избежать резких перестроений и маневров, которые могут помешать другим участникам движения и привести к ДТП. Необходимо помнить, что автомобили и мотоциклы — это источники повышенной опасности. Особенно это касается молодых водителей и водителей с небольшим стажем.

Комментарий Сергея Зараника слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности утреннего ДТП в Минске, временно парализовавшего проспект Независимости, на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ...

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