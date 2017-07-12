ГАИ об утреннем минском ДТП с участием мотоциклистки

Сегодня утром минский проспект Независимости оказался парализованным на некоторое время. В районе пересечения с улицей Сурганова произошло дорожно-транспортное происшествие. Девушка-мотоциклистка двигалась в третьей полосе в направлении улицы Сурганова. При попытке перестроиться в четвертую полосу она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.

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Минска" title="ДТП в центре Минска" class=""> © Sputnik/ Фотофакт: ДТП с мотоциклистом произошло в центре Минска

"В результате столкновения девушка, водитель мотоцикла, возрастом 21 год, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. В данный момент проводится проверка и разбирательство", — сказал Зараник.

ГАИ призывает водителей обратить внимание на дисциплинированность участников дорожного движения. В первую очередь это касается культуры вождения и уважения друг к другу, дабы избежать резких перестроений и маневров, которые могут помешать другим участникам движения и привести к ДТП. Необходимо помнить, что автомобили и мотоциклы — это источники повышенной опасности. Особенно это касается молодых водителей и водителей с небольшим стажем.

Комментарий Сергея Зараника слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.