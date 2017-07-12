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ГАИ об утреннем минском ДТП с участием мотоциклистки
13.07.2017 13:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Сегодня утром минский проспект Независимости оказался парализованным на некоторое время. В районе пересечения с улицей Сурганова произошло дорожно-транспортное происшествие. Девушка-мотоциклистка двигалась в третьей полосе в направлении улицы Сурганова. При попытке перестроиться в четвертую полосу она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.
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© Sputnik/
"В результате столкновения девушка, водитель мотоцикла, возрастом 21 год, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. В данный момент проводится проверка и разбирательство", — сказал Зараник.
ГАИ призывает водителей обратить внимание на дисциплинированность участников дорожного движения. В первую очередь это касается культуры вождения и уважения друг к другу, дабы избежать резких перестроений и маневров, которые могут помешать другим участникам движения и привести к ДТП. Необходимо помнить, что автомобили и мотоциклы — это источники повышенной опасности. Особенно это касается молодых водителей и водителей с небольшим стажем.
Комментарий Сергея Зараника слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности утреннего ДТП в Минске, временно парализовавшего проспект Независимости, на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ...
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