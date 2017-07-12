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Сколько стоит учеба в ведущих вузах Беларуси в 2017-2018 учебном году
13.07.2017 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Прием документов в Беларуси стартовал 12 июля и продлится по 17 июля включительно (на бюджет) и по 4 августа на платную форму обучения. Около половины всех студентов в республике учатся именно на платной основе.
© Sputnik / Виктор Толочко
По сравнению с прошлым годом, многие вузы подняли цену за учебу приблизительно на 200 рублей, однако есть места, где стоимость почти не изменилась. Наиболее дорогими специальностями в этом году стали "международные отношения" и "правоведение".
Ведущие вузы, как правило, дороже остальных – иногда разница в стоимости обучения, в зависимости от специальности и города, достигает нескольких раз.
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