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Сколько стоит учеба в ведущих вузах Беларуси в 2017-2018 учебном году

13.07.2017 14:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Прием документов в Беларуси стартовал 12 июля и продлится по 17 июля включительно (на бюджет) и по 4 августа на платную форму обучения. Около половины всех студентов в республике учатся именно на платной основе.

Сколько стоит учеба в ведущих вузах Беларуси в 2017-2018 учебном году
© Sputnik / Виктор Толочко
Обучение в вузах Беларуси в разы дешевле, чем в российских и европейских

По сравнению с прошлым годом, многие вузы подняли цену за учебу приблизительно на 200 рублей, однако есть места, где стоимость почти не изменилась. Наиболее дорогими специальностями в этом году стали "международные отношения" и "правоведение".

Ведущие вузы, как правило, дороже остальных – иногда разница в стоимости обучения, в зависимости от специальности и города, достигает нескольких раз.
Сравнение стоимости учебы в ведущих университетах Беларуси – в инфографике Sputnik.

 
 
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Белорусские университеты обнародовали стоимость первого курса обучения в 2017-2018 учебном году. В инфографике Sputnik – диапазоны цен за получение высшего образования...

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