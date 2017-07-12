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Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров

13.07.2017 14:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Торжественное открытие "Славянского базара" состоится только сегодня, но уже с десятого числа в Витебске проходят дополнительные мероприятия в рамках программы фестиваля и не только на сцене амфитеатра, но и на улицах города.

Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Вход в Город мастеров
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Ежегодно во время Славянского базара в центре города не протолкнуться
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Фото: Павел Вур
В этом году очень много приехало на Славянский базар кузнецов монет счастья. Их можно встретить на всех центральных улочка

Центр Витебска превратился в сплошную сценическую площадку и зону отдыха, где уже с самого утра начинается торговля сувенирами и летние посиделки в кафе.

Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Школа современного танца из Витебска "Белка" устроила показательные выступления
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Творческая группа Sky Fire, устроила огненное шоу прямо в центре Витебска
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Праздничное настроение витает в воздухе

Для основных же гуляний отводится вечернее время: на улицы выходят музыканты, творческие группы, артисты, которые до самой ночи развлекают горожан и туристов интересными номерами и целыми концертными программами.

Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Фото: Павел Вур
Кролики-пушистики добрались и до Витебска
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Музыка в дни Славянского базара льется из каждого уголка города
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Эко-мороженое не первый год на "Славянском базаре"

Для тех, кто хочет оставить у себя материальную память о празднике, на несколько кварталов раскинулся Город мастеров, где можно купить все, начиная от деревянных ложек и заканчивая шубами и чаем.

Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Музыкант из Южной Америки, говорит его пригласили на Славянский Базар друзья из Витебска
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
На улицах Витебска можно встретить людей в самых необычных образах
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Одиннадцать вечера, но художники еще не собираются расходится

Для безопасности отдыхающих и артистов в городе введены усиленные милицейские патрули, а на центральных перекрестках сигналы светофоров дублируют сотрудники ДПС.

Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Центр Витебска превратился в сплошную сценическую площадку и зону отдыха
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Всех гостей города на Кировском мосту, недалеко от вокзала, встречают баннеры? напоминающие о том, что сейчас идет Славянский базар
Витебск в дни "Славянского базара": от брейк-данса до Города мастеров
© Sputnik/ Павел Вур
Почти полночь, но улицы еще полны народа

Фестиваль будет радовать жителей и гостей города до 17 июля, а мероприятия в рамках "Славянского базара" закончатся лишь 19 июля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Брейк-данс, фаер-шоу, Город мастеров и полуночные гуляния – в Витебске в 26-й раз проходит фестиваль искусств.

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