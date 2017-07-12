Торжественное открытие "Славянского базара" состоится только сегодня, но уже с десятого числа в Витебске проходят дополнительные мероприятия в рамках программы фестиваля и не только на сцене амфитеатра, но и на улицах города.



© Sputnik/ Павел Вур Вход в Город мастеров



© Sputnik/ Павел Вур Ежегодно во время Славянского базара в центре города не протолкнуться



© Фото: Павел Вур В этом году очень много приехало на Славянский базар кузнецов монет счастья. Их можно встретить на всех центральных улочка

Центр Витебска превратился в сплошную сценическую площадку и зону отдыха, где уже с самого утра начинается торговля сувенирами и летние посиделки в кафе.



© Sputnik/ Павел Вур Школа современного танца из Витебска "Белка" устроила показательные выступления



© Sputnik/ Павел Вур Творческая группа Sky Fire, устроила огненное шоу прямо в центре Витебска



© Sputnik/ Павел Вур Праздничное настроение витает в воздухе

Для основных же гуляний отводится вечернее время: на улицы выходят музыканты, творческие группы, артисты, которые до самой ночи развлекают горожан и туристов интересными номерами и целыми концертными программами.



© Фото: Павел Вур Кролики-пушистики добрались и до Витебска



© Sputnik/ Павел Вур Музыка в дни Славянского базара льется из каждого уголка города



© Sputnik/ Павел Вур Эко-мороженое не первый год на "Славянском базаре"

Для тех, кто хочет оставить у себя материальную память о празднике, на несколько кварталов раскинулся Город мастеров, где можно купить все, начиная от деревянных ложек и заканчивая шубами и чаем.



© Sputnik/ Павел Вур Музыкант из Южной Америки, говорит его пригласили на Славянский Базар друзья из Витебска



© Sputnik/ Павел Вур На улицах Витебска можно встретить людей в самых необычных образах



© Sputnik/ Павел Вур Одиннадцать вечера, но художники еще не собираются расходится

Для безопасности отдыхающих и артистов в городе введены усиленные милицейские патрули, а на центральных перекрестках сигналы светофоров дублируют сотрудники ДПС.



© Sputnik/ Павел Вур Центр Витебска превратился в сплошную сценическую площадку и зону отдыха



© Sputnik/ Павел Вур Всех гостей города на Кировском мосту, недалеко от вокзала, встречают баннеры? напоминающие о том, что сейчас идет Славянский базар



© Sputnik/ Павел Вур Почти полночь, но улицы еще полны народа

Фестиваль будет радовать жителей и гостей города до 17 июля, а мероприятия в рамках "Славянского базара" закончатся лишь 19 июля.