Наводнение смыло жилой дом в Китае

В сети появились кадры, как мощнейшее наводнение в китайском Тибете смывает жилой многоэтажный дом. Смотрите видео инцидента на Sputnik.

Продолжительные дожди вызвали на юге Китая сильное наводнение, из-за которого многие реки вышли из берегов. Особенно пострадал от непогоды Тибетский автономный округ.

Очевидцы смогли заснять последствия ливней в Китае — так, потоки горных рек буквально смысли многоэтажный жилой дом. По данным властей, обошлось без жертв. Спасатели понимали риски этого строения и эвакуировали жителей незадолго до инцидента.

Наводнение смыло с земли и большой грузовик — в нем также никого в момент ЧП не находилось.