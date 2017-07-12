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Наводнение смыло жилой дом в Китае

13.07.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В сети появились кадры, как мощнейшее наводнение в китайском Тибете смывает жилой многоэтажный дом. Смотрите видео инцидента на Sputnik.

Продолжительные дожди вызвали на юге Китая сильное наводнение, из-за которого многие реки вышли из берегов. Особенно пострадал от непогоды Тибетский автономный округ.

Очевидцы смогли заснять последствия ливней в Китае — так, потоки горных рек буквально смысли многоэтажный жилой дом. По данным властей, обошлось без жертв. Спасатели понимали риски этого строения и эвакуировали жителей незадолго до инцидента.

Наводнение смыло с земли и большой грузовик — в нем также никого в момент ЧП не находилось.

 
 
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Наводнение в Китае бушует уже несколько недель – за это время без вести пропало более сотни человек, потоки воды смывают дома и грузовики.

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