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Закрывается самый "секретный" бар Минска
На днях на официальной странице Stirlitz bar в Facebook появилось прощальное сообщение. Оно оповещало о том, что 14−15 июля в баре пройдут последние вечеринки, после чего он прекратит свою работу.
— Последний уикенд, чтобы поднять бокал в месте, —
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— Пока сохраним интригу, но могу сказать, что по тому адресу, где бар сейчас, его уже больше не будет, — рассказывает Павел Панц. — В первую очередь это связано с тем, что нам бы хотелось быть ближе к центру. Остальные подробности раскроем уже после прощальных вечеринок.
Напомним, что бар проработал в Минске почти четыре года и прославился тем, что считался «закрытым», не афишировало адрес и поддерживало идею шпионского бара. Прощальные вечеринки вдвух частях пройдут уже в эти выходные:
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На днях на официальной странице Stirlitz bar в Facebook появилось сообщение о прощальной вечеринке.
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