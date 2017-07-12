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Закрывается самый "секретный" бар Минска

13.07.2017 14:07 — Разное | Tut.by  
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На днях на официальной странице Stirlitz bar в Facebook появилось прощальное сообщение. Оно оповещало о том, что 14−15 июля в баре пройдут последние вечеринки, после чего он прекратит свою работу.


Фото: с сайта бара.

— Последний уикенд, чтобы поднять бокал в месте, — пишут в сообщении, — появившемся почти 4 года тому назад и надолго запомнившимся любителям качественного и яркого отдыха, как место со своей неповторимой концепцией, лучшей музыкой, красивыми гостями и фантастическими тематическими вечеринками! Штирлиц получил новое секретное задание, и покидает нас на его исполнение. Hasta La Vista Baby.

Мы попросили прокомментировать новость управляющего баром:

— Пока сохраним интригу, но могу сказать, что по тому адресу, где бар сейчас, его уже больше не будет, — рассказывает Павел Панц. — В первую очередь это связано с тем, что нам бы хотелось быть ближе к центру. Остальные подробности раскроем уже после прощальных вечеринок.

Напомним, что бар проработал в Минске почти четыре года и прославился тем, что считался «закрытым», не афишировало адрес и поддерживало идею шпионского бара. Прощальные вечеринки вдвух частях пройдут уже в эти выходные: 14 июля с 21.00 и до утра и 15 июля. 


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На днях на официальной странице Stirlitz bar в Facebook появилось сообщение о прощальной вечеринке.

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