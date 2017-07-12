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Сотрудники бобруйского магазина «Ами-Мебель» обворовали предприятие на 110 тысяч рублей

13.07.2017 14:39 — Разное | Ежедневник  
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Сотрудники бобруйского магазина «Ами-Мебель» обворовали предприятие на 110 тысяч рублей

Мужчины оплачивали товар покупателей своими банковскими картами, а в конце смены отменяли операцию. Наличные за реализованный товар в кассу не вносились

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, начато расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников бобруйского магазина «Ами-Мебель» 1990, 1992 и 1993 годов рождения.

Мужчины обворовали крупное белорусское мебельное предприятие на довольно крупную сумму. Схема мошенничества была проста. Покупатели, рассчитываясь за приобретаемых товар, отдавали продавцами нужную сумму денег наличными. Но те, в свою очередь, наличность в кассу не вносили. Чтобы предоставить клиентам магазина чек, подтверждающий покупку, они оплачивали нужную сумму за товар со своих банковских карт.

В конце рабочей смены предприимчивые работники, сформировав кассовый отчет, отменяли оплату по карте и тем самым возвращали на личный карт-счет «потраченные» средства. Наличные деньги нечестные на руки присваивали.

Схема успешно работала более года – с августа 2015 по сентябрь 2016 года. За это время им удалось похитить у ТД «Лагуна» порядка 110 тыс. белорусских рублей, которые они тратили на свои личные нужды и по своему усмотрению.

Систематическая отмена операций по оплате товара в бобруйском магазине насторожила сотрудников банка, через терминал которого операции проводились. Именно поэтому они обратились за разъяснением к представителям предприятия. Была назначена финансово-ревизионная проверка, по результатам которой и выявили недостачу. Также следственные органы изъяли для проверки финансовую документацию. Принимаются меры, направленные на возмещение ущерба.

Действия экс-сотрудников «Ами-Мебель»  квалифицируются правоохранителями по ч. 4 ст. 211 (присвоение денежных средств группой лиц в особо крупном размере) УК РБ. Сейчас они находятся под стражей.

Один из обвиняемых попытался скрыться от уголовного преследования, после чего был объявлен в международный розыск, а в мае 2017 года  пойман в Москве. Теперь решается вопрос о его экстрадиции на родину.

 
 
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Мужчины оплачивали товар покупателей своими банковскими картами, а в конце смены отменяли операцию. Наличные за реализованный товар в кассу не вносились

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