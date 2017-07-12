Калинин поручил в 2018 году заасфальтировать дороги в пригородных к Жабинке деревнях

Вопросы асфальтирования местных дорог вышли на первый план во время приема граждан, который провел сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в Жабинке, передает БЕЛТА.



Анатолий Калинин. Фото: пресс-служба правительства

На встречу с вице-премьером пришла староста пригородной деревни Соколово. Расположенные там земельные участки пользуются спросом у жителей Жабинки и Бреста. По словам женщины, проблемой для развития села является неудовлетворительное качество дорог — подъезд к нему и Центральная улица имеют гравийное покрытие.

Похожее коллективное обращение поступило и от жителей деревни Рачки, которые хлопочут об асфальтировании участка дороги Жабинка-Рачки-Тельмы длиной 4,8 км. Анатолий Калинин подчеркнул, что в перспективных деревнях в первую очередь должны быть проложены дороги с твердым покрытием. Он поручил благоустроить эти транспортные артерии в 2018 году.

— В предыдущей пятилетке значительное внимание мы уделяли строительству магистральных дорог, международных коридоров, меньше — благоустройству и должному содержанию местных дорог. Главой государства поставлена задача в течение трех лет привести их в качественное состояние, — сказал заместитель премьер-министра. — Облисполкомы определили для себя участки дорог, протяженность и сумму, которой будут располагать. У данной программы два источника финансирования: пошлины участников дорожного движения и кредит Банка реконструкции и развития.

Заместитель премьер-министра добавил, что в сентябре с участием председателей облисполкомов планируется провести семинар, на котором будут рассмотрены проекты благоустройства местных дорог. Вице-премьер обратил внимание, что поднятые на сегодняшнем приеме вопросы также найдут отражение в готовящейся программе.