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Калинин поручил в 2018 году заасфальтировать дороги в пригородных к Жабинке деревнях
Вопросы асфальтирования местных дорог вышли на первый план во время приема граждан, который провел сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в Жабинке, передает БЕЛТА.
На встречу с вице-премьером пришла староста пригородной деревни Соколово. Расположенные там земельные участки пользуются спросом у жителей Жабинки и Бреста. По словам женщины, проблемой для развития села является неудовлетворительное качество дорог — подъезд к нему и Центральная улица имеют гравийное покрытие.
Похожее коллективное обращение поступило и от жителей деревни Рачки, которые хлопочут об асфальтировании участка дороги Жабинка-Рачки-Тельмы длиной 4,8 км. Анатолий Калинин подчеркнул, что в перспективных деревнях в первую очередь должны быть проложены дороги с твердым покрытием. Он поручил благоустроить эти транспортные артерии в 2018 году.
— В предыдущей пятилетке значительное внимание мы уделяли строительству магистральных дорог, международных коридоров, меньше — благоустройству и должному содержанию местных дорог. Главой государства поставлена задача в течение трех лет привести их в качественное состояние, — сказал заместитель премьер-министра. — Облисполкомы определили для себя участки дорог, протяженность и сумму, которой будут располагать. У данной программы два источника финансирования: пошлины участников дорожного движения и кредит Банка реконструкции и развития.
Заместитель премьер-министра добавил, что в сентябре с участием председателей облисполкомов планируется провести семинар, на котором будут рассмотрены проекты благоустройства местных дорог. Вице-премьер обратил внимание, что поднятые на сегодняшнем приеме вопросы также найдут отражение в готовящейся программе.
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Вопросы асфальтирования местных дорог вышли на первый план во время приема граждан, который провел сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в...
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