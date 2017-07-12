Витебск готовится к открытию Славянского базара" title="Витебск готовится к открытию Славянского базара" class=""> Витебск готовится к открытию Славянского базара" title="Витебск готовится к открытию Славянского базара" class=""> /

Сегодня в Витебске пройдет официальная церемония открытия XXVI международного фестиваля искусств "Славянский базар". Традиционно он не ограничивается площадкой Летнего амфитеатра – главной сценой мероприятия. В эти дни дыхание фестиваля можно ощутить в любом месте города на Двине – и в историческом центре, и в более молодой заречной части.

Состоится открытие третьего фестиваля уличного искусства "На семи ветрах". В рамках этого фестиваля на различных площадках профессиональные и любительские танцевальные коллективы, музыканты, художники.

"Витебск живет хорошо. Здесь очень много людей, они пока гуляют и приобретают сувениры. Пока особого фестивального духа я не ощутил, возможно, в течение дня или к вечеру все изменится. Люди радостные, общаются друг с другом. В центре у ратуши уже работает Город мастеров, на открытых площадках выступают артисты. Выступления будут проходить каждый день с утра и до вечера", – передает из Витебска Бордовский.

В эти дни в областном центре как никогда остро встает жилищный вопрос. Город принимает одновременно несколько тысяч гостей как из Беларуси, так и из других стран. В этом году "Славянский базар" посетят участники XIX Всемирного конгресса русскоязычной прессы, проходившего в Минске. Также в фестивальных мероприятиях примет участие и президент Молдовы Игорь Додон.

"Как говорят сотрудники гостиниц, только на четверг приехало более 6000 человек. Это сотрудники, артисты, журналисты. Соответственно много и гостей. Мест мало, кто-то пробует селиться в гостиницу, кто-то снимает квартиру. Некоторые пробуют в общежития как-то устроиться. Людей очень много", – рассказал Бордовский.

В этом году на фестиваль приехали участники из 36 стран. Известно, что на фестиваль приглашены Крис де Бург, Хулио Иглесиас-младший, лидер проекта "Голос" иеромонах Фотий. На открытии выступят Григорий Лепс, Стас Пьеха, Ядвига Поплавская, NaviВand и другие известные артисты. Тамаре Гвердцители будет вручен специальный президентский приз "Через искусство – к взаимопониманию". В концертном зале "Витебск" пройдет концерт памяти Александра Тихановича, которому 13 июля исполнилось бы 65 лет. Откроет фестиваль по традиции президент Беларуси Александр Лукашенко.