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Румак: проект социальной ренты оправдал себя в столице, пора внедрять в регионах

13.07.2017 15:15 — Разное | Ежедневник  
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Румак: проект социальной ренты оправдал себя в столице, пора внедрять в регионах

«Нормативная база разработана - обеспечены условия для того, чтобы рентные отношения применялись во всех уголках страны».

В Минске на протяжении нескольких последних лет проводился эксперимент по оказанию социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с иждивением (так называемой социальной ренты). Поручение по проведению такого эксперимента было дано Президентом еще декабре 2010 года на открытии Городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свiтанак».

Пилотной площадкой стала белорусская столица, где проект стартовал в 2012 году. После анализа результатов проекта было принято решение распространить этот опыт на всю страну. «Социальная рента будет востребована в регионах», - цитирует замминистра БЕЛТА.

В настоящий момент данных о заключении договоров пожизненного содержания с иждивением в областях республики нет, поскольку единый порядок заключения договоров ренты для всей страны был установлен совсем недавно (постановлением Совмина №112 от 9 февраля 2017 года).

«Нормативная база разработана - обеспечены условия для того, чтобы рентные отношения применялись во всех уголках страны, - пояснил замминистра. - И в Минске не сразу эта система заработала - довольно долго шла притирка, но пожилые люди постепенно убеждались в преимуществах ренты. И для регионов тоже необходим определенный период адаптации к новшеству».

К слову, постановлением установлен единый порядок заключения местными исполнительными и распорядительными органами договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов. Так, договоры ренты заключаются с одинокими пожилыми гражданами, достигшими 70-летнего возраста, имеющими в собственности жилое помещение.

Предусмотрено обеспечение гражданам содержания с иждивением - размер рентной выплаты составляет не менее 2 базовых величин ежемесячно (1 БВ в настоящее время равняется 23 рублям).

Гражданам соцуслуги предоставляются на безвозмездной основе: при проживании в переданном под выплату ренты жилье их будут оказывать на дому территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН); при проживании в стационарном учреждении - государственные дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Договором предусматривается передача гражданами имеющегося у них в собственности жилого помещения (одноквартирного жилого дома, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме) местному исполкому. Решение о заключении договоров ренты будут принимать местные исполнительные и распорядительные органы, исходя из экономической целесообразности - с учетом стоимости жилого помещения и возможности его последующего использования в соответствии с законодательством.

Получателю ренты без взимания платы оказывают услуги в соответствии с утвержденными нормами и нормативами, а также сверх этих норм и нормативов по рабочим дням (для ТЦСОН). За услуги, не предусмотренные перечнем бесплатных и общедоступных, получателю ренты придется платить, если он пожелает ими воспользоваться.

 
Теги: Минск
 
 
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