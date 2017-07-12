Замглавбуха учреждения образования в Кричеве занималась незаконным самопремированием





Не имея на то распоряжений руководителя, она осознанно завышала свой оклад и выплачиваемые премии.

Работники КГК и финансовой милиции Крического района выявили факты хищения денежных средств в ходе проверки учреждения образования Кричева.

Так проверяющие установили, что заместитель главного бухгалтера данного учреждения неоднократно завышала свой должностной оклад и выплаты премиальных вознаграждений без наличия приказа руководителя о поощрении и перечисляла деньги на свой карт-счет, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля. В общей сложности с июля 2015 по апрель 2017 года она похитила 5,7 тыс. рублей.

В отношении женщины Кричевским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК РБ (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Необходимо отметить, что причиненный ущерб полностью возмещен в бюджет.