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Тренер "Альтаха": Мы очень хорошо готовы к матчу против Бреста
Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт рассказал о готовности команды к противостоянию против брестского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
— Выступление в Лиге Европы продолжается после победы над грузинской «Чихурой». Нас ждет интересное противостояние, и мы хотим пройти дальше.
Мы очень хорошо готовы к матчу против Бреста. На последней тренировке перед матчем значительное внимание уделили игре в атаке.
Конечно, противостоять нам будет клуб другого калибра по сравнению с «Чихурой». Брестское «Динамо» сильнее, у команды ряд хороших исполнителей.
Валентино Мюллер и Ян Швишенбрюгген будут готовы сыграть с «Динамо». Нет определенности по Нгамалу, — приводит слова Клауса Шмидта официальный
Первый матч против «Альтаха» состоится сегодня на стадионе «Кэшпойнт» в 19.30 по белорусскому времени, ответный поединок пройдет в Бресте 20 июля.
Напомним, что в СМИ настойчиво циркулирует
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Главный тренер "Альтаха" Клаус Шмидт рассказал о готовности команды к противостоянию против брестского "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
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