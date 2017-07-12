Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт рассказал о готовности команды к противостоянию против брестского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.



Клаус Шмидт. Фото: scra.at

— Выступление в Лиге Европы продолжается после победы над грузинской «Чихурой». Нас ждет интересное противостояние, и мы хотим пройти дальше.

Мы очень хорошо готовы к матчу против Бреста. На последней тренировке перед матчем значительное внимание уделили игре в атаке.

Конечно, противостоять нам будет клуб другого калибра по сравнению с «Чихурой». Брестское «Динамо» сильнее, у команды ряд хороших исполнителей.

Валентино Мюллер и Ян Швишенбрюгген будут готовы сыграть с «Динамо». Нет определенности по Нгамалу, — приводит слова Клауса Шмидта официальный сайт австрийского клуба.

Первый матч против «Альтаха» состоится сегодня на стадионе «Кэшпойнт» в 19.30 по белорусскому времени, ответный поединок пройдет в Бресте 20 июля.

Выездной матч с «Альтахом» будет показан на большом экране в центре Бреста

Напомним, что в СМИ настойчиво циркулирует информация о том, что Владимира Журавля у штурвала брестского «Динамо» сменит поляк Мацей Бартошек.