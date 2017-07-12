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Ученые из Стэнфорда посчитали, сколько ходят люди в разных странах. У белорусов все неплохо

13.07.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из Стэнфордского университета изучили, сколько ходят люди в разных странах мира. Оказалось, что средний житель Пакистана или Индонезии проходит около 3500 шагов за день, а вот белорусы оказались среди самых «шагающих» наций — мы ежедневно проходим в среднем почти 6000 шагов.


Изображение с сайта news.stanford.edu

Ученые из Стэнфордского университета собрали данные о физической активности 717 тысяч человек из 111 стран мира. Анонимную информацию о количестве шагов, а также о росте, весе и возрасте своих юзеров им предоставила компания-разработчик мобильного приложения Azumio Argus.

Среди стран, попавших в поле зрения американских исследователей, есть и Беларусь. По их данным, в нашей стране люди проходят в среднем почти 6000 шагов в день, и это хороший показатель. Среди соседей больше ходят только украинцы, у которых ученые насчитали больше 6000 шагов ежедневно.

Среди стран, чьи жители ходят мало (до 4000 шагов в день), оказались Пакистан, Индонезия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Ливия.

Исследование вскрыло любопытную закономерность: в странах, меньше склонных к ожирению, люди проходят примерно одинаковое количество шагов. А в странах, где склонность к ожирению выше, также велика разница между теми, кто ходит много, и теми, кто ходит мало.

«Разница между теми, кто двигается много, и теми, кто двигается мало, — это серьезный индикатор распространенности ожирения в обществе», — пояснил биоинженер Скотт Делп из Стэнфордского университета.

Саудовская Аравия, Австралия, Канада, Египет и США стали пятеркой стран в самым большим «неравенством активности», а значит, и склонностью к ожирению. В противоположном конце списка — Гонконг, Китай, Швеция, Южная Корея и Чехия.

 
 
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Средний житель Пакистана или Индонезии проходит около 3500 шагов за день, а вот белорусы оказались среди самых "шагающих" наций

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