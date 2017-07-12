Идея ехать в отпуск на Арабатскую стрелку (село Счастливцево) у минчанина Владимира Игнатовича появилась еще в прошлом году. В итоге в самом начале этого лета они на своей машине отправились с женой на Азовское море. 11-дневное путешествие обошлось в 295 долларов на двоих — дорога, проживание и питаание без учета трат на шопинг.



Владимир Игнатович. Фото из личного архива героини

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Мой бюджетный отдых ». Среди присланных историй о недорогом путешествии читатели выберут лучшую, а мы вручим автору приз — 300 рублей.

— Выехали первого июня из Гомеля в пять часов утра на двух машинах. В свою машину мы с женой взяли еще двух пассажиров — подростков 15 и 13 лет. Тягостное впечатление оставило прохождение границы: около двух часов туда и 3,5 часов обратно. Однако уже в 11.40 утра мы остановились на полянке под Киевом для небольшого отдыха и перекуса. От Киева ехали прямиком до указателя на Мiколаев. Мой штурман даже проворонила этот поворот, ожидая указателя «Николаев». А дальше — до села Счастливцево.

Я рассчитывал приехать в пансионат засветло, однако добрались мы только поздно вечером. На юге темнеет рано — уже после 20.00 начинаются сумерки. Остановились мы в частном пансионате. На топливо было потрачено 75 долларов. Весь путь в один конец — 1300 км, плюс мы «намотали» 195 км за 11 дней отдыха.

Номера мы забронировали заранее: выбрали 2-местную комнату на втором этаже. Стоимость проживания — 10 долларов с человека в сутки. В стоимость входит трехразовое питание. На выбор предлагалось четыре блюда, единственное условие — надо было приходить в назначенное время (8−10 часов — завтрак, 12−14 часов — обед, 18−20 — ужин). На проживание и питание мы с женой потратили 220 долларов за 11 дней. До моря от пансионата было 6 минут ходьбы.

В четырех километрах от пансионата находились соленое озеро и горячий источник. Многие отдыхающие использовали их для лечения, мы тоже ездили туда на машине каждый день. В 15 километрах от пансионата было расположено розовое озеро. Туда мы ездили, чтобы полюбоваться природой, набрать розовой соли и рапы (вода лиманов, соляных озёр и искусственных водоёмов, представляющая собой насыщенный солевой раствор, обычно имеет розовый цвет — Прим. TUT.BY). В двух километрах, на другой стороне Арабатской стрелки, находилось озеро Сиваш, куда можно было заглянуть за лечебной грязью. В лимане я ловил бычков.

В городе Геническ, что в 18 километрах от поселка, располагался большой колхозный рынок — я возил туда наших женщин на шопинг. За весь отдых вместе с женой на мелкие расходы и сувениры потратили чуть больше 100 долларов. Если подсчитать все расходы, стоимость отпуска возросла до 500 долларов на двоих.

Дорога домой прошла по тому же маршруту. Топливо обратно — те же 75 долларов — оплатила бабушка наших пассажиров.

У вас также есть история о недорогом путешествии? Тогда присылайте ее на адрес vlad.kovalevski@tutby.com с пометкой «Мой бюджетный отдых». Письма принимаем до 20 июля. Полные условия конкурса можно прочитать здесь .

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