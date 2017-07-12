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Минимальная зарплата за июнь индексироваться не будет
13.07.2017 15:39 — Разное | Ежедневник
Причина в том, что не установлено превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен.
Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы белорусов за июнь 2017 года не индексируются, сообщила
Как пояснили в министерстве, в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за июнь к маю текущего года составил 100,7%, и не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года - месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений; установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.
В связи с этим данные виды доходов за июнь не индексируются. Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере 265 рублей, за июнь также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
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Причина в том, что не установлено превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен.
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