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Раскрыт дизайн, характеристики и цена Xiaomi Redmi 5

13.07.2017 15:58 — Разное | Tut.by  
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В китайской социальной сети Weibo появились фотографии, характеристики и цены нового смартфона компании Xiaomi – Redmi 5.


Судя по опубликованным изображениям, общая дизайнерская концепция новинки будет схожа с нынешним Redmi 4Х. Сканер отпечатков пальцев расположится на задней стороне аппарата, клавиши управления (назад, «домой», вызов списка запущенных приложений) – в небольшом отступе под дисплеем.

В качестве процессора выступит чип Snapdragon 625 или Snapdragon 630 (в зависимости от модификации смартфона), который соответственно будет дополняться 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Дисплей новинки будет обладать диагональю в 5 дюймов и разрешением в 1280 на 720 пикселей.


Объем встроенного хранилища в зависимости от модели составит 16, 32 или 64 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора установится на уровне 3680 мАч. Также сообщается, что смартфон будет поддерживать технологию ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Цена на младшую модификацию с процессором Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти в Китае установится на уровне 125 долларов. Смартфон с таким же процессором, но уже с 32 ГБ встроенного хранилища будет стоить около 152 долларов. Старшая модель с Snapdragon 630 и 4 ГБ оперативки, скорее всего, будет продаваться за 190 долларов.

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Судя по опубликованным изображениям, общая дизайнерская концепция новинки будет схожа с нынешним Redmi 4Х.

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