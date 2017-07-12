МИНСК, 13 июл — Sputnik. Эксперты Национального страхового криминалистического бюро США (NICB) назвали самые угоняемые в стране автомобили за минувший год.

Лидером по количеству угонов стала Honda Accord пятого поколения, которая выпускалась с 1994 по 1997 годы. По всей стране за 2016 год было угнано 50,427 таких автомобилей.



© AFP/ MARK RALSTON Китайского школьника не накажут за угон автобуса

Второе место — тоже у автомобиля концерна Honda, только классом ниже. Honda Civic шестого поколения, по данным NICB, эти автомобили угоняли 49,547 раз. А вот третье место занял истинно американский автомобиль — полноразмерный пикап Ford, таких машин угнали 32,721 раз.

В целом в десятке угоняемых автомобилей японские и американские марки поделили рейтинг пополам: помимо Honda в нем "засветились" Toyota Corolla, Camry и Nissan Altima, из "американцев" — пикапы Chevrolet и Dodge, а также Chevrolet Impala и Jeep Grand Cherokee, который замкнул печальную десятку.

Касаемо рейтинга штатов, в которых у угонщиков популярны те или иные марки, то определенной закономерности нет, однако американские пикапы стали самыми угоняемыми в южных штатах. На западе или востоке страны злоумышленники чаще угоняют "японцев", в северных штатах и центральных районах статистику угонов в большинстве своем возглавляют "американцы".