В конце мая «Динамо-Брест» стал обладателем Кубка Беларуси по футболу, а сегодня после многолетнего перерыва вновь сыграет в еврокубках. Покорять Европу в составе «южан» отправятся и молодые футболисты команды. SPORT.TUT.BY расспросил Алексея Иванова о том, как в 20 лет стать основным игроком клуба Высшей лиги и при этом продолжать развиваться вне футбола.



Фото: Динамо Брест

— Мой футбол начался в шесть лет в минском клубе «Орбита». Там работал друг отца, поэтому он и привел меня на стадион вблизи улицы Корженевского. Сначала я слабо понимал, как играть и просто носился с ребятами. Насмотревшись на Роналду, много падал. Отец и тренер не понимали, зачем я это делаю, но мне просто было весело. Да и газон на местном стадионе, мягко говоря, способствовал этому. Надолго я в «Орбите» не задержался. Помню, как однажды в субботу отец поднимал меня на тренировку и я сказал, что не хочу больше этим заниматься. Папа сильно не настаивал, все-таки сам бывший футболист и знает, каково это.

Началась жизнь обычного ребенка в формате «школа-дом», мяч гонял только с ребятами во дворе и с отцом один на один. Со временем родители записали меня в секцию каратэ, потому что, по сути, я ничем занят не был. В единоборствах я не растерялся. Перед тренировками у нас было свободное время, и мы с ребятами минут 20 резались в футбол. В итоге, каратэ я занимался чуть больше года. В один момент мы серьезно поговорили с родителями: мол, зачем тебе каратэ, если ты постоянно играешь в футбол. Как раз мама на работе увидела объявление о каком-то соревновании в манеже. Мы с папой поехали посмотреть, что там и как, но это оказался какой-то компьютерный турнир, и я тогда немного загрустил.

Рядом с манежем есть поля федерации футбола, и мы пошли прогуляться в ту сторону. По пути папа рассказывал истории из своего футбольного детства, сам он начинал играть еще в «Смене». На одном из полей тренировались какие-то ребята и после занятия их тренер подошел к нам и спросил, не на просмотр ли мы пришли. Папа ответил, что просто пришли посмотреть на игру. Тренер заметил, что у меня хорошие данные и их нужно развивать. Кстати, этой командой оказался ФК «Минск» 1997 года, а тренером — Кириенко Владимир Григорьевич, который и открыл мне дорогу в большой футбол.

«Парни ловят „звездняк“ в 15−16 лет, а потом прогресс останавливается. Через два года они уже никому не нужны»

Футбольный клуб «Минск» закрепил за собой репутацию кузницы кадров для отечественного футбола. Воспитанники «горожан» разлетелись по различным молодежным сборным. Нынешний тренер клуба Георгий Кондратьев в текущем сезоне делает ставку как раз на доморощенных игроков.



Фото из личного архива

— Когда я пришел в академию «Минска», там уже была очень сильная команда. Ребята много тренировались и 3−4 раза за год выезжали на заграничные турниры. Польша, Словакия, Франция — почти все за счет родителей, конечно. Сейчас понимаю, что они вкладывали реально большие деньги. Наверное, благодаря им весь детско-юношеский футбол прошел как на одном дыхании.

Молодой защитник говорит, что без особых проблем преодолел свой переходный возраст. И поясняет, почему многие ребята уходят из спорта в 14−16 лет.

— Очень много знакомых закончили с футболом именно в это время, хотя перспективы были огромные. Многие из них были готовы для переезда в зарубежные чемпионаты, но по разным причинам не смогли. Да и возраст был такой, что у пацанов крышу срывало: кто-то находил сомнительную компанию, и вектор интересов стремительно менялся. Знаешь, тусовки, вписки, вредные привычки и тому подобное. Годы был такие, что хотелось попробовать все и, к сожалению, имели место совсем патовые ситуации.

Другой случай — звездная болезнь. Нас в подростковом возрасте часто просматривали скауты разных команд, многие искры высекали из-под шипов, чтобы засветиться. Это очень распространенный случай, когда парни ловят «звездняк» в 15−16 лет, а потом их прогресс останавливается. Через два года они уже никому не нужны. Не знаю, жалеют ли пацаны, что забили в свое время. Мой первый тренер всегда говорил, чтобы мы не разменивали футбол на всякую чернуху вроде тусовок. Мне в этом плане помог отец, который постоянно подбадривал меня и советовал концентрироваться на футболе, в первую очередь. Хотя гулять с ровесниками мне хотелось не меньше, чем тренироваться. Поэтому постепенно я начал общаться только с ребятами из школы. Скажу так: те, кто не бросил футбол, сейчас под основой в «Минске». Я насчитал человек 11 своего года, эти парни сегодня-завтра могут стать игроками главной команды.

«Я прихожу на завтрак и вижу парня в нашей экипировке похожего на Кураньи»

В составе «Динамо-Брест» хватает молодых воспитанников футбольного клуба «Минск». Вслед за Ивановым в город над Бугом последовали голкиперы Владислав Хвин и Владислав Кужаль. Весной в коллектив Журавля затесался 16-летний вундеркинд Кирилл Кириленко.

— Конечно, были своего рода опасения оказаться невостребованным в новом клубе. До перехода в брестское «Динамо» у меня был вариант с минским «Торпедо». Хороший клуб, отличные тренировочные условия, плюс игровая практика в Первой лиге. Я года три бегал в дубле «Минска» и конкретных игровых перспектив не видел. Началась стагнация и я решил поискать новый клуб, чтобы прочувствовать взрослый футбол. Андрей Юрьевич Пышник пригласил меня в «Торпедо». В день предполагаемого трансфера со мной связались из Бреста и предложили контракт. Честно, когда клуб из Высшей лиги интересуется тобой — это очень соблазнительный вариант. Брестчане сказали, что видят во мне основного игрока и меня это подкупило.

Во втором круге сыграл 15 матчей, предварительно выйдя в товарищеской игре против московского «Динамо». В принципе, тогда и начался весь движ в Бресте. Например, история с Кевином Кураньи. Заранее никто не знал о приезде немца, у нас был обычный тренировочный процесс. И в один день я прихожу на завтрак и вижу парня в нашей экипировке похожего на Кураньи. Говорю одноклубнику: «Смотри, это же нападающий Кевин Кураньи». Он даже не понял сразу, о ком я говорю.



Фото из личного архива

В тот же день у нас было собрание и тут в актовый зал входят представители клуба со словами: «Ребята, это Кевин». У меня слов не было. Год назад я играл за него в FIFA, а теперь тренируюсь в одном клубе. К слову, он скромный парень без пафоса и с улыбкой. На секунду подумал, что было бы здорово, если бы такой форвард поиграл за нас годик, но он закончил карьеру.

«Не совсем понятно, почему при наличии родного языка мы в большей степени разговариваем на русском»

В течение разговора футболист не раз сокрушает стереотипы о глупых спортсменах и об угасании белорусского языка. По словам игрока «Динамо-Брест», часть свободного времени уходит на самообразование.

— Увы, так сложилось, что для большинства нашей молодежи белорусский язык — это не модно и если ты разговариваешь на мове с соответствующим акцентом, то наверняка подумают, что ты приехал из провинции, и это станет предметом для шуток. Услышать родной язык сейчас действительно проще на периферии и от более пожилых людей. Я искренне поддерживаю людей, которые не дают мове погибнуть. Конечно, билингвизм в стране порождает много споров, но одно могу сказать точно: это помогает нам охватывать больший круг общения как в нашей стране, так и за ее пределами. Сам я вполне могу изъясниться на белорусском языке без особых проблем, как и мои друзья и родные. В свободное время могу прочесть статью на мове, да и вообще к чтению отношусь положительно. Дома меня можно застать за просмотром драматических и психологических кинолент, в какой-то степени связанных с моей профессией. Еще учусь сам готовить, ведь теперь живу не с родителями.

На данный момент учусь в педуниверситете по индивидуальной программе, мне как спортсмену одобрили такой график. «Индивидуальщики» как и все пишут конспекты и сдают сессию, единственное, что с некоторыми зачетами нам легче. Все же, львиная доля времени уходит на спорт.

«Люди старой закалки не очень приветствуют футболистов на модельном подиуме»

В конце прошлого сезона Алексей Иванов засветился в нетипичном для белорусского футбола проекте. Защитник при содействии Национальной школы красоты (НШК) попробовал себя в качестве модели.

— Наш пресс-секретарь Ольга Хижинкова сама профессиональная модель. От нее и поступило предложение поучаствовать в такой затее. Я всегда за что-то новое и необычное, потому что в жизни не надо стопориться на чем-то одном. Тем более, сезон к тому времени был отыгран. В НШК мы провели пару занятий с преподавателями и у меня даже получалось немножко (улыбается). Да, одноклубники подшучивали немного, это нормально. В комментариях потом читал много разных мнений на этот счет, но по этому поводу ничуть не загоняюсь — это было не в ущерб спортивным интересам. По-моему, белорусам нужно быть более раскрепощенными и открытыми. Я заметил, что в СНГ люди старой закалки не очень приветствуют футболистов на модельном подиуме, молодежь как-то демократичнее в этом плане.

Публикация от ALEKSEY IVANOV (@ivanovtwelve) Дек 6 2016 в 12:53 PST

«Динамо-Брест» в принципе старается быть открытым для людей. Многочисленные акции тому подтверждение. Не так давно мы с пресс-службой ездили в детский дом. Честно говоря, минуты пребывания там я запомню надолго. За день до отъезда я очень волновался по поводу того, как меня примут. Не хочу как-то прихвастывать, но у меня доброе сердце и на такие мероприятия всегда нахожу время. Еще мне доверили один день вести твиттер-аккаунт клуба, там, конечно, мы смеялись от души.

Футболист старается меньше думать о заработке. На данном этапе карьеры частые мысли о финансовом благополучии могут пойти во вред карьере.

— Говорить о зарплате вообще не в моих правилах. Считаю, что мое главное дело — играть, развивать свои навыки на тренировках, доказывать свою состоятельность, делать праздник для трибун, чтобы люди, придя на матч, ощущали искреннее старание оправдать их ожидания. Карьера футболиста — штука не бесконечная и на данный момент я не знаю, чем именно буду заниматься после ее завершения. Пока что в качестве тренера себя не вижу, занялся бы чем-нибудь творческим.

Алексей не исключает, что однажды переедет в зарубежный чемпионат.



Фото: Динамо Брест

— На сегодняшний день меня все устраивает в Бресте - и клуб, и город. «Динамо» очень много делает для моего профессионального роста. В команде есть опытные футболисты вроде Демешко и Василюка, которые делятся опытом с молодежью. У нас очень сильно развит менеджмент клуба, на домашнем стадионе стабильно много болельщиков. В то же время лукавить не буду: есть мечта поиграть в топ-чемпионате типа АПЛ или Ла Лиги, однако первой точкой евротрипа может быть клуб из условной Бельгии. Помимо всего прочего, хочется быть хорошим человеком, да и семью завести было бы здорово.