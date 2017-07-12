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На дне Баренцева моря нашли два американских танка
Специалисты Северного флота подняли со дна моря два американских танка времен Второй мировой войны М4 «Шерман»,
Чтобы извлечь танки, потребовалось 1,5 недели подготовки. Водолазы-глубоководники в легком снаряжении при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов выполняли работы на глубине более 50 метров. За это время удалось разобрать завалы на верхней палубе и в трюме лежащего на дне судна.
Общее время их пребывания под водой, включая работу на максимальной глубине, спуск и подъем, не превышает 40 минут для каждого водолаза.
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М4 «Шерман» — самый массовый танк американской армии времен Второй мировой войны, всего было выпущено около 50 тысяч этих машин. Простой и надежный M4 Sherman пользовался любовью танкистов. Его 75-мм орудие, оснащенное гироскопическим стабилизатором «Вестингауз», позволяло довольно точно вести стрельбу даже на ходу.
Главными же недостатками танка были высокий силуэт и слабое бронирование, а еще танк частенько загорался при попадании в него снаряда. Немцы даже прозвали M4 Sherman как «Горящий котел» или «Котелок солдата».
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Чтобы извлечь танки, потребовалось 1,5 недели подготовки.
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