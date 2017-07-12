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Для белорусских банков скоро соблюдение показателей ликвидности Базель III станет обязательным

13.07.2017 16:22 — Разное | Ежедневник  
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Для белорусских банков скоро соблюдение показателей ликвидности Базель III станет обязательным

Показатели ликвидности Базель III в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования и дополнительные буферы капитала устанавливаются для белорусских банков с 1 января 2018 года.

В целях совершенствования требований к безопасному и устойчивому функционированию банков Правлением Нацбанка принято постановление от 18 мая 2017 года № 180 «Об утверждении Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь», сообщает пресс-служба главного банка страны. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

В соответствии с постановлением установлены в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования банков Беларуси показатели ликвидности Базель III (показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования), а также требования к представлению отчетности об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга риска ликвидности.

Постановлением № 180 также устанавливается порядок отнесения банков к системно значимым. К данной категории будут относиться банки, неудовлетворительное финансовое состояние которых и (или) прекращение осуществления отдельных операций которыми может оказать негативное влияние на весь банковский сектор. В целях ограничения уровня системных рисков банковского сектора и предупреждения их образования постановлением № 180 в качестве надбавки к значению норматива достаточности основного капитала I уровня введен буфер системной значимости в размере от 1 до 1,5 процентного пункта (в зависимости от группы значимости).

Кроме того, для ограничения (снижения) рисков, связанных с чрезмерной кредитной активностью банков в период избыточного роста кредитования экономики, поддержания уровня кредитования и покрытия рисков после окончания такого периода предусмотрена возможность применения контрциклического буфера в размере от 0 до 2,5 процентного пункта.

Данные дополнения и изменения действующих требований Национального банка в сфере банковского надзора будут способствовать усилению контроля над рисками банковской системы со стороны регулятора, а также совершенствованию системы управления капиталом, ликвидностью и риском ликвидности в банках.

 
 
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