Рай для иммигранта. Составлен рейтинг лучших стран

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Эмиграция остается одним из самых острых вопросов современности. Чтобы тем, кто думает о переезде, было легче понять, куда ехать, в США определили лучшую страну для мигрантов.

В США составили рейтинг стран, предлагающих лучшие условия для иммигрантов, пишет «Газета.Ру» . Список составил новостной журнал U.S. News and World Report — он оценил экономическую стабильность, равномерность в распределении доходов и состояние рынка труда стран, принимающих мигрантов. Помимо этого, был проведен опрос среди 21 тыс. бизнесменов и представителей различных элит и людей, формирующих общественное мнение. Вдобавок составители рейтинга использовали показатели из баз данных Всемирного банка и ООН — последняя касается числа мигрантов, которых принимают разные страны и которых высылают обратно на родину. Для журнала это оказалось продолжением проекта, начатого в прошлом году, — если раньше он составлял списки лучших университетов, больниц и машин, то теперь принялся за целые страны. Оценить их перспективы для мигрантов оказалось вполне своевременной идеей: проблема перемещения жителей из беднейших или охваченных конфликтами стран сегодня — одна из самых острых.

Исследование отвечает на животрепещущий вопрос: «Куда валить?».

«Валить» составители рейтинга предлагают, прежде всего, в Швецию — она заняла верхнюю строчку актуального хит-парада. За скандинавской страной следуют Канада, Швейцария, Австралия, Германия и Норвегия. Сюрпризом для специалистов журнала оказалось то, что США, этот мировой плавильный котел, очутились на седьмой строчке рейтинга, а закрывают десятку Нидерланды, Финляндия и Дания. Россия в рейтинге оказалась на 24-й строчке.

Швеция не в первый раз оказывается в центре внимания американцев в связи с вопросом миграции: в феврале 2017 года именно к примеру этой страны обратился Дональд Трамп, когда в антииммиграционном запале предложил жителям США посмотреть на Швецию с ее миграционной политикой, ужаснуться и понять, что так жить нельзя: «Они приняли огромное количество, и теперь у них такие проблемы, о которых они даже и не думали», — заявил тогда Трамп, возмутив этим высказыванием самих шведов.

Президент США намекал на террористический акт, якобы случившийся в Швеции накануне, — стоит ли напоминать, что ничего подобного в феврале на родине Карлсона и Пеппи Длинныйчулок не происходило. В твиттере был запущен флешмоб #LastNightInSweden — шведы публиковали фото северных оленей, якобы штурмующих границу страны, молодых людей, отчаявшихся собрать шкаф IKEA, сообщения о том, что накануне вечером некто заказал бургер и два кебаба и не забрал их. (Впрочем, через полтора месяца оказалось, что Дональд Трамп все-таки оказался прав: 7 апреля в результате наезда грузовика на пешеходную часть в центре Стокгольма погибли четыре человека и были ранены 15. Полиция расценила эту атаку как теракт.)

В последние годы Швеция действительно стала одним из самых популярных направлений для беженцев из Африки и Ближнего Востока, однако составители рейтинга миграционную политику стран как раз не оценивали — им было важнее проанализировать уровень комфорта, который они могут предоставить приезжим, так что во главу угла было решено поставить экономические показатели.

Кроме того, им было важно понять, как в связи с притоком мигрантов страна будет восприниматься жителями других государств.

Северные соседи Швеции — Норвегия, Финляндия и Дания — оказались в первой десятке, прежде всего, благодаря стабильной экономике и небольшому разрыву между богатыми и бедными. А вот США, по словам составителей рейтинга, оказались на обидном для них седьмом месте именно потому, что в последние годы этот разрыв становится все более существенным. Великобританию они отправили и вовсе на 17-е место, потому что, по их мнению, преимущества, которые дает для жизни сильная британская экономика, получают, прежде всего, местные жители — так же, как, например, в Саудовской Аравии и Мьянме.