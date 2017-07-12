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Рай для иммигранта. Составлен рейтинг лучших стран
13.07.2017 16:10 — Разное | Ежедневник
фото: Arenda4all.ru
Эмиграция остается одним из самых острых вопросов современности. Чтобы тем, кто думает о переезде, было легче понять, куда ехать, в США определили лучшую страну для мигрантов.
В США составили рейтинг стран, предлагающих лучшие условия для иммигрантов, пишет
Исследование отвечает на животрепещущий вопрос: «Куда валить?».
«Валить» составители рейтинга предлагают, прежде всего, в Швецию — она заняла верхнюю строчку актуального хит-парада. За скандинавской страной следуют Канада, Швейцария, Австралия, Германия и Норвегия. Сюрпризом для специалистов журнала оказалось то, что США, этот мировой плавильный котел, очутились на седьмой строчке рейтинга, а закрывают десятку Нидерланды, Финляндия и Дания. Россия в рейтинге оказалась на 24-й строчке.
Швеция не в первый раз оказывается в центре внимания американцев в связи с вопросом миграции: в феврале 2017 года именно к примеру этой страны обратился Дональд Трамп, когда в антииммиграционном запале предложил жителям США посмотреть на Швецию с ее миграционной политикой, ужаснуться и понять, что так жить нельзя: «Они приняли огромное количество, и теперь у них такие проблемы, о которых они даже и не думали», — заявил тогда Трамп, возмутив этим высказыванием самих шведов.
Президент США намекал на террористический акт, якобы случившийся в Швеции накануне, — стоит ли напоминать, что ничего подобного в феврале на родине Карлсона и Пеппи Длинныйчулок не происходило. В твиттере был запущен флешмоб #LastNightInSweden — шведы публиковали фото северных оленей, якобы штурмующих границу страны, молодых людей, отчаявшихся собрать шкаф IKEA, сообщения о том, что накануне вечером некто заказал бургер и два кебаба и не забрал их. (Впрочем, через полтора месяца оказалось, что Дональд Трамп все-таки оказался прав: 7 апреля в результате наезда грузовика на пешеходную часть в центре Стокгольма погибли четыре человека и были ранены 15. Полиция расценила эту атаку как теракт.)
В последние годы Швеция действительно стала одним из самых популярных направлений для беженцев из Африки и Ближнего Востока, однако составители рейтинга миграционную политику стран как раз не оценивали — им было важнее проанализировать уровень комфорта, который они могут предоставить приезжим, так что во главу угла было решено поставить экономические показатели.
Кроме того, им было важно понять, как в связи с притоком мигрантов страна будет восприниматься жителями других государств.
Северные соседи Швеции — Норвегия, Финляндия и Дания — оказались в первой десятке, прежде всего, благодаря стабильной экономике и небольшому разрыву между богатыми и бедными. А вот США, по словам составителей рейтинга, оказались на обидном для них седьмом месте именно потому, что в последние годы этот разрыв становится все более существенным. Великобританию они отправили и вовсе на 17-е место, потому что, по их мнению, преимущества, которые дает для жизни сильная британская экономика, получают, прежде всего, местные жители — так же, как, например, в Саудовской Аравии и Мьянме.
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Эмиграция остается одним из самых острых вопросов современности. Чтобы тем, кто думает о переезде, было легче понять, куда ехать, в США определили лучшую страну для...
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