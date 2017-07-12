Жители улицы Розы Люксембург отбиваются от сноса: под обращением подписалось более 700 человек

21 июня жители «Розочки» (так называют в народе район в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская) узнали, что малоэтажные дома по Либкнехта, Люксембург, Карпова и Лермонтова, которых тут больше сорока, градостроители определили под снос. Обсуждение проекта детального планирования прошло бурно. Люди организовались, инициативная группа за считаные дни собрала более 700 подписей против утверждения этого ПДП.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня представители инициативной группы отнесли коллективное обращение-жалобу и списки тех, кто подписался против предложенного проекта детального планирования, в администрацию Московского района.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Подписались против сноса и уплотнения часть жителей двухэтажек, в которых был сделан капремонт, жителей трехэтажек и четырехэтажек, и не меньше — жильцы пятиэтажек, которым придется распрощаться с тишиной, зеленью и десяток лет наблюдать строительство высоток.

Коллективное обращение содержит много пунктов. Инициативная группа настаивает: экология в районе и без того не лучшая. Район сейчас «относительно неблагоприятный», но зеленый, между домами много никак не обозначенных скверов и зеленых зон. После сноса малоэтажной и среднеэтажной застройки и возведения новостроек «Розочка» станет новой «Камгоркой» для всех жителей — и коренных, и новых.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Составители жалобы отмечают: проектом предусматривается снижение озелененности территории в границах ПДП с текущих 41,3% до 38,8%. При этом предусматривается:

— увеличение территорий улично-дорожной сети с 28,4 га до 55,7 га;

— уплотнение существующей застройки: общая площадь жилищного фонда увеличивается почти вдвое;

— увеличение производственного фонда — с 133,9 тыс. кв. м до 299,7 тыс. кв. м;

— увеличение площади общественного фонда с 204,3 тыс. кв. м до 544,8 тыс. кв. м.

Возможно ли при таких планах снизить озелененность территории в границах ПДП с текущих 41,3% всего лишь до 38,8%?!" - подсчитывают защитники «Розочки».

— Мы понимаем, что жители двухэтажек, не видевшие капремонта, может быть, и не против переехать в новый дом — но в этом же районе, — рассуждает представитель инициативной группы защитников «Розочки» Дмитрий Ковалгин. — Остальные — против сноса их домов. Трехэтажные и четырехэтажные дома в районе в хорошем состоянии. Их можно реконструировать с надстройкой мансардных этажей. Опыт есть, такие дома стоят на «Розочке». Люди получат капремонт, город — дополнительные квадратные метры жилья, при этом минимально пострадает экология. И жители соседних пятиэтажных домов не будут страдать от стройки и жизни в соседстве с многоквартирными высотками.

По данным инициативной группы, тех, кто против застройки, гораздо больше, чем тех, кого успели опросить и взять подписи. Хотя бы потому, что само общественное обсуждение было куцым — часть людей просто не были в курсе, что этот ПДП есть и его обсуждение проводится. И те, кто пришел, не смогли в полной мере разобрать, о чем речь.

«Организатор (общественного обсуждения, администрация Московского района) проигнорировал общедоступные для минчан каналы, единственное объявление в СМИ — номер „Минского курьера“ (и только печатная версия, на сайте газеты информация отсутствует). Ни на одном подъезде, в которых мы живем, информация не появилась», — сказано в жалобе. — «Во время презентации проекта 21 июня в зал в здании администрации Московского района г. Минска не смогли даже физически зайти все желающие жители микрорайона. Поэтому мы утверждаем, что организатор выбрал не подходящее для презентации помещение.

Текстовые материалы (пояснительная записка) на презентации отсутствовали, вся экспозиция ограничилась двумя стендами, пояснительные тексты к схемам набраны мелким кеглем. Микрофон работал через слово, поэтому часть информации так и не стала достоянием общественности. Таким образом, речь не может идти о доступной для восприятия и обсуждения форме презентации».

Инициативная группа предлагает отправить проект на доработку, а в новом предусмотреть реконструкцию вместо массового сноса и новой застройки.

Под подобной интернет-петицией в защиту «Розочки» подписалось еще 500 человек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY