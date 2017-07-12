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Жители улицы Розы Люксембург отбиваются от сноса: под обращением подписалось более 700 человек
21 июня жители «Розочки» (так называют в народе район в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская) узнали, что малоэтажные дома по Либкнехта, Люксембург, Карпова и Лермонтова, которых тут больше сорока, градостроители определили под снос.
Сегодня представители инициативной группы отнесли коллективное обращение-жалобу и списки тех, кто подписался против предложенного проекта детального планирования, в администрацию Московского района.
Подписались против сноса и уплотнения часть жителей двухэтажек, в которых был сделан капремонт, жителей трехэтажек и четырехэтажек, и не меньше — жильцы пятиэтажек, которым придется распрощаться с тишиной, зеленью и десяток лет наблюдать строительство высоток.
Коллективное обращение содержит много пунктов. Инициативная группа настаивает: экология в районе и без того не лучшая. Район сейчас «относительно неблагоприятный», но зеленый, между домами много никак не обозначенных скверов и зеленых зон. После сноса малоэтажной и среднеэтажной застройки и возведения новостроек «Розочка» станет новой «Камгоркой» для всех жителей — и коренных, и новых.
Составители жалобы отмечают: проектом предусматривается снижение озелененности территории в границах ПДП с текущих 41,3% до 38,8%. При этом предусматривается:
— Мы понимаем, что жители двухэтажек, не видевшие капремонта, может быть, и
По данным инициативной группы, тех, кто против застройки, гораздо больше, чем тех, кого успели опросить и взять подписи. Хотя бы потому, что само общественное обсуждение было куцым — часть людей просто не были в курсе, что этот ПДП есть и его обсуждение проводится. И те, кто пришел, не смогли в полной мере разобрать, о чем речь.
Инициативная группа предлагает отправить проект на доработку, а в новом предусмотреть реконструкцию вместо массового сноса и новой застройки.
Под подобной интернет-петицией в защиту «Розочки» подписалось еще 500 человек.
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Люди согласны на реконструкцию с надстройкой мансард и уверены - это будет выгодно и местным, и городу.
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