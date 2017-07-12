28-летний полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик в ближайшие дни подпишет контракт с брестским «Динамо».



Павел Нехайчик. Фото: ФК «Оренбург»

Сезон-2016/17 хавбек провел в российском «Оренбурге», в 16 матчах за который отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами (в том числе хет-трик в ворота «Томи»). После вылета команды из премьер-лиги в ФНЛ Нехайчик покинул клуб, став свободным агентом.

Ранее агент Нехайчика Евгений Гайдук не опровергал слухи об интересе брестчан к услугам игрока, однако заявлял, что переход в «Динамо» состоится лишь в случае отсутствия подходящих предложений из-за рубежа.

Прежде Павел Нехайчик выступал также за БАТЭ (2005−2011, 2013), московское «Динамо» (2011−2012) и «Томь» (2014−2016).

6-кратный чемпион Беларуси (2007−2011, 2013), обладатель Кубка Беларуси (2009/10) и Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2013). Финалист Кубка России (2011/12).

Бронзовый призер молодежного (U21) чемпионата Европы (2011). В национальной сборной Беларуси дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче со сборной Болгарии в Минске (1:0). Всего в составе национальной дружины провел 21 матч (1 гол).