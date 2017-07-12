В Минске 17 июля впервые пройдет светская премьера «Игры престолов». На большом экране в музее-мастерской З.И. Азгура покажут первый эпизод седьмого сезона. Спецпоказ бесплатно проведет оператор velcom совместно с «Атлант Телеком», приурочив его к расширению возможностей интерактивного цифрового телевидения . Чтобы попасть на премьеру, нужно правильно ответить на все 10 вопросов теста.

Специальный показ «Игры престолов» пройдет в стране впервые. Экран установят в скульптурном зале, который стилизуют под антураж вселенной. Всех ожидают рыцари в доспехах, белые ходоки и дрессированный ворон. После показа можно будет поучаствовать в конкурсе, получить подарок и сфотографироваться на фоне Железного трона.

Самые преданные фанаты сериала, ответившие верно на все вопросы, получат уникальную возможность попасть на премьеру первой серии сезона.

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Все эпизоды нового сезона можно посмотреть на Fox HD, который есть в пакете IPTV от «Атлант Телеком». Сейчас в IPTV более 100 каналов, в том числе 18 — в HD-качестве, и киноархивы. Всё это включено в интернет-тарифы «Атлант Телеком».