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Знаете ли вы "Игру престолов"? Пройдите тест и попадите на светскую премьеру
В Минске 17 июля впервые пройдет светская премьера «Игры престолов». На большом экране в музее-мастерской З.И. Азгура покажут первый эпизод седьмого сезона. Спецпоказ бесплатно проведет оператор velcom совместно с «Атлант Телеком», приурочив его к расширению возможностей
Специальный показ «Игры престолов» пройдет в стране впервые. Экран установят в скульптурном зале, который стилизуют под антураж вселенной. Всех ожидают рыцари в доспехах, белые ходоки и дрессированный ворон. После показа можно будет поучаствовать в конкурсе, получить подарок и сфотографироваться на фоне Железного трона.
Самые преданные фанаты сериала, ответившие верно на все вопросы, получат уникальную возможность попасть на премьеру первой серии сезона.
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В Минске 17 июля впервые пройдет светская премьера "Игры престолов". На большом экране в музее-мастерской З.И. Азгура покажут первый эпизод седьмого сезона....
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