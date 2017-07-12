Почти треть месячной нормы осадков выпала в Бресте

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Чуть менее месячной нормы осадков выпало днем в четверг в Бресте, сообщили Sputnik в республиканском Гидрометцентре.

Ливни обрушились на Беларусь в четверг: сильные дожди по юго-западу страны, в том числе в Бресте, Гродно и Минске.

"В Бресте днем выпало 24 миллиметра осадков — чуть менее трети от месячной нормы осадков. В Гродно выпали порядка 13 миллиметров осадков, а в Минске — около семи миллиметров", — сообщила Sputnik главный синоптик Гидрометцентра Светлана Рыбакова.

По словам спиноптиков, дожди вновь пройдут по Беларуси вечером в четверг: уже около 16:30 очередной фронт приблизился к границам Минской области.

Уже с пятницы в республику придет похолодание: так, температура воздуха в пятницу составит в Минске лишь порядка +17 тепла. Продержится неблагоприятная погода несколько дней, ожидаются и сильные порывы ветра.