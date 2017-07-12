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Почти треть месячной нормы осадков выпала в Бресте
13.07.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Чуть менее месячной нормы осадков выпало днем в четверг в Бресте, сообщили Sputnik в республиканском Гидрометцентре.
Ливни обрушились на Беларусь в четверг: сильные дожди по юго-западу страны, в том числе в Бресте, Гродно и Минске.
"В Бресте днем выпало 24 миллиметра осадков — чуть менее трети от месячной нормы осадков. В Гродно выпали порядка 13 миллиметров осадков, а в Минске — около семи миллиметров", — сообщила Sputnik главный синоптик Гидрометцентра Светлана Рыбакова.
По словам спиноптиков, дожди вновь пройдут по Беларуси вечером в четверг: уже около 16:30 очередной фронт приблизился к границам Минской области.
Уже с пятницы в республику придет похолодание: так, температура воздуха в пятницу составит в Минске лишь порядка +17 тепла. Продержится неблагоприятная погода несколько дней, ожидаются и сильные порывы ветра.
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Как прогнозируют синоптики, к вечеру по Беларуси вновь пройдут дожди и грозы.
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