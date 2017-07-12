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Велосипедистка отговорила жителя Риги прыгать с моста в центре города
13.07.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации полиции Риги, инцидент в столице Латвии произошел 10 июля. Мужчина собирался прыгнуть с моста в реку, но ему помешала велосипедистка.
Девушка даже удерживала потенциального самоубийцу за одежду, пока на место не прибыли наряд полиции и медики.
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Юная велосипедистка предотвратила самоубийство в центре Риги. Смотрите на видео, как девушка помешала мужчине спрыгнуть с моста.
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