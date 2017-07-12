Велосипедистка отговорила жителя Риги прыгать с моста в центре города

По информации полиции Риги, инцидент в столице Латвии произошел 10 июля. Мужчина собирался прыгнуть с моста в реку, но ему помешала велосипедистка.

Девушка даже удерживала потенциального самоубийцу за одежду, пока на место не прибыли наряд полиции и медики.