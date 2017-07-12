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Минское "Динамо" назначило нового тренера вратарей

13.07.2017 16:46 — Разное | Tut.by  
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Новым тренером минского «Динамо» по вратарям стал известный белорусский специалист Андрей Кудин, сообщает официальный сайт «зубров».


Андрей Кудин. Фото: Прессбол

46-летний наставник в качестве голкипера выступал в составе новополоцкого «Химика» (также носившего название «Химик-СКА» и «Полимир»), ХК «Витебск» и минского «Керамина», с которыми завоевывал серебряные (1995, 2007) и бронзовые (1993, 1994) награды чемпионата Беларуси.

Завершив карьеру игрока в сезоне 2008/09, уже в следующем сезоне Андрей Кудин стал тренером по вратарям солигорского «Шахтера». А в прошлом году Кудин работал с голкиперами астанинского «Барыса», где главным тренером являлся другой белорус Эдуард Занковец, выведший казахстанскую команду во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Кроме того, с 2012-го по 2014 год Андрей Кудин был тренером по вратарям молодежной (U20) сборной Беларуси, а в 2010 году — тренером по вратарям юношеской (U18) сборной Беларуси.

В минувшем сезоне с вратарями минского «Динамо» работал легендарный экс-голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин, с которым контракт продлен не был.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новым тренером минского "Динамо" по вратарям стал известный белорусский специалист Андрей Кудин.

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