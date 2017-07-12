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Свидетельство о безопасности конструкции ТС не понадобится физлицам еще год
Документ Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вступил в силу с 1 июля 2017 года. Однако спустя 13 дней требование неожиданно отменили: оно вступит в силу лишь через год — в 2018 году.
Согласно принятому законодательству, с 1 июля при регистрации в ГАИ ввезенных в Беларусь автомобилей нужно предъявлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Это требование отражено в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Однако как именно будет работать документ, AUTO.TUT.BY пояснить не смогли.
А с 12 июля стало известно, что физлица могут ввозить авто для собственных нужд без свидетельства о безопасности конструкции еще год. Об этом
Новости об отмене требования обрадовались и в Минской ГАИ.
— С сегодняшнего дня, 13 июля, в МРО ГАИ пришла бумага, согласно которой обязательство предъявлять свидетельство физлицами отложено на год. Поэтому у физлиц свидетельство о безопасности конструкции ТС мы тоже не требуем. Но к фирмам и индивидуальным предпринимателям, которые ввозят иномарки, это требование сохраняется, — прокомментировали в ГАИ.
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