Свидетельство о безопасности конструкции ТС не понадобится физлицам еще год

Документ Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вступил в силу с 1 июля 2017 года. Однако спустя 13 дней требование неожиданно отменили: оно вступит в силу лишь через год — в 2018 году.

Согласно принятому законодательству, с 1 июля при регистрации в ГАИ ввезенных в Беларусь автомобилей нужно предъявлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Это требование отражено в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Однако как именно будет работать документ, AUTO.TUT.BY пояснить не смогли.

А с 12 июля стало известно, что физлица могут ввозить авто для собственных нужд без свидетельства о безопасности конструкции еще год. Об этом рассказал Госстандарт. Как говорится в сообщении, «принятие решения по указанному проекту изменений на уровне ЕАЭС потребует еще определенного временного периода. С учетом этого, а также озвученных в ходе совещания информации и предложений было принято решение о том, что Госстандарт совместно с Министерством внутренних дел и другими заинтересованными подготовит и внесет в Совет министров Республики Беларусь проект нормативного правового акта по переносу на один год (т.е. до 1 июля 2018 года) срока вступления в силу требования о представлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства физическими лицами для административной процедуры «Государственная регистрация транспортных средств» (единичных транспортных средств).

Новости об отмене требования обрадовались и в Минской ГАИ.

— С сегодняшнего дня, 13 июля, в МРО ГАИ пришла бумага, согласно которой обязательство предъявлять свидетельство физлицами отложено на год. Поэтому у физлиц свидетельство о безопасности конструкции ТС мы тоже не требуем. Но к фирмам и индивидуальным предпринимателям, которые ввозят иномарки, это требование сохраняется, — прокомментировали в ГАИ.