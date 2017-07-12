Дорогу к аэропорту 14 июля перекроют из-за следственного эксперимента

Движение будет ограничено 14 июля на транспортной развязке 14-го км автодороги Минск — Национальный аэропорт Минск, пишет агентство «Минск-новости».





— С 10:00 до 12:00 движение транспортных средств будет ограничено на транспортной развязке в районе подъезда к складам ОДО «Виталюр» в Минском районе. Здесь запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в УСК по Минской области.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.