Какие товары рекламируют миллиардеры?





Баффет – лицо Кока-колы, а Трамп «продвигал» Макдональдс.

Зарабатывая состояния и наращивая капиталы, преуспевающие бизнесмены и сами со временем становятся брендами. И, что логично, начинают появляться в рекламе. Никого не удивляет, когда миллиардеры снимаются в рекламе собственных продуктов. Однако бывает и так, что они раскручивают чужие марки и даже участвуют в социальной рекламе, сообщает Forbes .

К примеру, действующий президент США Дональд Трамп в свое время рекламировал Pizza Hut, McDonald's и Visa, а изображения лиц Билла Гейтса, Марка Цукерберга и Карлоса Слима были использованы Forbes Brazil в социальной рекламе.















Coca Cola с изображением Уоррена Баффета (№2 в глобальном рейтинге Forbes, состояние 75,6 млрд долларов) появилась на китайском рынке в марте 2017 года. Улыбающееся лицо владельца Berkshire Hathaway украшает бутылки и банки Cherry Coke. По словам миллиардера, он не получил за рекламу какой-либо компенсации.

Баффет — крупнейший акционер Coca-Cola. Он вложил в акции компании 400 млн долларов, а в конце 1980-х и, согласно последнему отчету Berkshire Hathaway, сумел заработать на инвестициях в эти бумаги 15 млрд долларов. Кроме того, бизнесмен является одним из самых известных поклонников вишневой колы.