Что повседневные привычки могут рассказать о вас

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Склонность петь в душе, употреблять острую пищу или ругаться матом выявляет весьма глубокие особенности вашей личности.

Наша личность — очень важная психологическая категория: по ней можно определить, какой жизнью мы, вероятнее всего, живем. Например, если вы весьма добросовестный человек, то существует вероятность того, что у вас хорошее физическое состояние и гармоничные отношения. Экстраверты – более счастливые люди, а невротики чаще страдают от проблем с психическим здоровьем. Непредубежденные люди имеют более высокие доходы, а более податливые люди, как и следовало ожидать, обычно довольно популярны и имеют много друзей.

Однако особенности нашей личности проявляются не только в долгосрочном успехе и благополучии. Они также коррелируют с тем, чем мы занимаемся на повседневной основе. Новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, весьма подробно описывает такие поведенческие особенности, связанные с «большой пятеркой»личностных черт и упомянутые выше. И результаты удивляют.

Само собой разумеется, что экстраверты, к примеру, ходят на вечеринки, а сознательные люди реже опаздывают. Но знаете ли вы, что экстраверты могут также проводить много времени, наслаждаясь джакузи, а добросовестность сопровождается прочтением меньшего количества книг?

Ученые из Рочестерского университета (Бенджамин Чапман) и Исследовательского института штата Орегон (Льюис Голдберг) составили профайлы на 800 американцев. Личностный тест предлагал участникам установить, насколько точно 100 разных прилагательных, включая такие слова, как «робкий», «добрый», «аккуратный», «уравновешенный», «капризный», «смышлёный» и «творческий», описывали их личность. Спустя четыре года тем же самым участникам предлагалось ответить на вопросы о том, как часто за последний год они занимались различной деятельностью из 400 предложенных вариантов, от пения в душе до чтения книг.

Очевидно, помимо нахождения в джакузи, экстраверты тратили много времени на планирование вечеринок, выпивание в барах, обсуждение способов заработка, болтовню по телефону во время вождения, декорирование, а также на попытки получить загар (но не все сразу). Личности с ярко выраженною сознательностью, напротив, избегали активной деятельности, в том числе такого безобидного времяпровождения, как чтение; они также реже ругались.

Между тем, люди, набравшие высокие результаты по показателям «податливости», сообщили, что тратили большое количество времени на глажку, игры с детьми и мытье посуды. По-видимому, это связано с тем, что ввиду сильной мотивации делать других людей счастливыми они больше предпочитают заниматься домашними делами, чем создавать у себя дома поводы для раздражения. Как ни странно, но такие люди также склонны к пению в душе или в машине.

Что касается невротиков, то они чаще занимались делами, связанными с уменьшением психического расстройства, таких как принятие большого количества транквилизаторов и антидепрессантов. Также они признались в «антисоциальных» склонностях, таких как частая потеря самообладания или высмеивание других людей. Возможно, это связано с тем, что они изо всех сил стараются держать свои эмоции под контролем.

И наконец, открытость характера сочеталась с некоторыми очевидными привычками: чтением стихов, посещением оперы, курением марихуаны, творческими занятиями. Но также наблюдались и менее очевидные занятия, например, оскорбление других людей, употребление острой пищи на завтрак или прогулки по дому без одежды. Кроме того, они склонны следить за командными видами спорта.

Еще предстоит выяснить, будут ли обнаружены в других культурах те же самые закономерности между личностью и привычками человека. И конечно, остаются тысячи других повседневных привычек для изучения. Предыдущие исследования были сосредоточены на более специфичных видах деятельности или каких-либо конкретных чертах. Например, предыдущее исследование показало, что добросовестные люди склонны носить часы, расчесывать волосы и начищать обувь; у экстравертов большое количество татуировок, а интроверты используют более конкретные формулировки в разговорах; податливые люди получают меньше штрафов за превышение скорости и едят много сладких продуктов; непредубежденность коррелирует со склонностью к фруктам и овощам, арт-хаусным фильмам и сухому белому вину.

В другом исследовании рассматривались некоторые более очевидные привычки, коррелирующие с так называемой «темной триадой», которая включает три личностные черты: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Например, люди с высокими показателями к психопатии не просто более склонны к насилию, издевательствам и агрессии, они также поддерживают необычайно продолжительный зрительный контакт и наряду с макиавеллистами любят участвовать в онлайн-троллингах.

Еще одно недавнее исследование обнаружило, что чем больше очков люди набирали в «темной триаде», тем была выше вероятность того, что они были «совами», а не «жаворонками», то есть ложились спать поздно ночью и просыпались к обеду. Как и следовало ожидать, нарциссисты делали и выкладывали большое количество селфи, а гетеросексуальные женщины, набравшие высокий результат в «маккиавеллизме», с большей вероятностью подделывали оргазм, чтобы умышленно обманывать и манипулировать своими партнерами (а не с целью доставить им удовольствие).

Важная сторона этой области исследований – узнать больше информации о вредном и нездоровом повседневном поведении, связанном с различными личностными чертами. Разумеется, у этих открытий есть и забавная сторона, заставляющая задуматься. Например, если вы склонны грубо ругаться, то теперь вы сможете оправдать эту привычку своей открытостью. И, может быть, теперь вы также будете более снисходительны к привычке своего соседа петь в душе. Возможно, это просто еще один признак его или ее податливой личности.

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