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F-35 обдало керосином после обрыва заправочного шланга в полете

13.07.2017 17:21 — Разное | Tut.by  
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Военные США на семинаре по безопасности полетов F-35 Joint Strike Fighter показали случай неудачной дозаправки самолета в воздухе. Один из участников встречи опубликовал впечатляющее видео.

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Сам процесс заправки одного самолета другим довольно сложный и требует от летчика максимум мастерства. Необходимо уравнять скорость и высоту двух воздушных судов и маневрировать так, чтобы попасть заправочной штангой в неуправляемый конус.

Пилот F-35 не смог удержать машину на нужном курсе, и шланг вырвался из замка, обдав истребитель струей авиационного керосина. Дозаправку истребителя осуществлял самолет-заправщик KC-135. После замыкания шланга топливо поступает со скоростью 1500 до 2000 галлонов в минуту (5678−7570 л/мин).

F-35 — истребитель пятого поколения, стоимость разработки которого составила фантастические 400 миллиардов долларов, и эта сумма не является итоговой. Новейший американский истребитель пятого поколения постоянно преследуют отказы оборудования и различные технические проблемы.

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После замыкания шланга топливо поступает со скоростью 1500 до 2000 галлонов в минуту (5678−7570 л/мин).

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