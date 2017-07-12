Мусорное ведро за 550 рублей, пианино - за 12 тысяч. Что продают в первом в стране бутике конфиската

«А это точно тот же конфискат?» — удивляется покупательница. Весной магазин «Ваш выбор» на проспекте Победителей закрыли на ремонт, а открыли уже в новом формате — премиальном. FINANCE.TUT.BY рассказывает, как работает бутик-конфискат, где вместо гвоздей и радиодеталей теперь предлагают Chanel и Gucci. «Хотя гвозди до сих спрашивают», — меланхолично отмечают продавцы.





Покупатели: «Пришли, как на выставку»

В обеденное время в магазине конфискованных товаров — с десяток посетителей: в основном, сотрудники многочисленных офисов на проспекте Победителей. Прогуливаются между рядами, но чаще с целью посмотреть, а не купить. Многие тут первый раз после ремонта.

— Раньше выбор был побольше… Это точно тот же магазин, да? — разочарованно уточняет 36-летний минчанин Андрей. — До ремонта покупал тут по мелочи, а теперь цены очень большие. Денег вложили много, а зачем? Конфискованные вещи незачем продавать в интерьерах бутика. Но в целом, я к конфискатам отношусь хорошо, никакой энергетики вещей не боюсь. Если не будут покупать, у государства возникнет проблема: куда девать конфискат?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Порассуждав о неотвратимости наказания и напрасно потраченных на ремонт средствах, потенциальный покупатель Андрей уходит с пустыми руками. Он не единственный, для кого превращение конфиската в бутик стало неожиданностью.

— Эти часы стоят 12 миллионов или 124 миллиона? — от удивления переходит на неденоминированные деньги мужчина средних лет. Убедившись, что за люксовые Harry Winston действительно просят 12 410 рублей и 1 копейку новыми, интересуется, где на Немиге можно починить свои часы.

12,4 тысячи рублей — это цена со скидкой, первоначальная стоимость часов при поступлении составила 13 140 рублей. Самый дорогой товар в магазине — экземпляр швейцарской марки Hublot — продается за 62385 рублей. Из-за высокой стоимости почти все часы в «Вашем выборе» реализуют по принципу аукциона.



Чтобы участвовать в аукционе, надо внести задаток 10% от начальной цены лота. Если не выигрываете, задаток возвращается. Если вы единственный претендент, итоговая стоимость составит плюс 5% к начальной цене на реализацию. Если не единственный, то будут торги: каждый шаг аукциона — 5% от предыдущей цены.

Но хватает и тех, кому перемены «Вашего выбора» нравятся.

— Мы люди из советской эпохи, в конфискат заходим, — объясняет одна из покупательниц. — Сейчас магазин цивилизованный стал, конечно, но тут такие товары, которые не каждый купит. Я пришла, как на выставку. Посмотрю, может, и возьму что-то. Я такой человек, что могу и позволить себе дорогое, но точечно.

— Магазин стал красивее. До ремонта я брала здесь сезонные овощи и фрукты: у черри, помню, разница в полтора рубля была с магазинной ценой, — подсчитывает минчанка Стелла, которая работает неподалеку.



Стелла.

— Чувствуется уровень Европы, — соглашается Валентина Антоновна. — Раньше я работала ведущим бухгалтером в столовой, в Управлении делами президента, так что с системой конфиската знакома близко.



Валентина Антоновна.

— Хорошо, что привели магазин в европейский вид. Товар смотрится иначе, — отмечает пенсионерка Валентина Владимировна. — До ремонта брала здесь что-то из химии, а теперь купишь-не купишь, а посмотреть приятно.

Посмотреть действительно есть на что: ждет своего покупателя ведро для мусора Raulph Lauren за 554 рубля 70 копеек, фиолетовый плед того же бренда из кашемира за 663 рубля 3 копейки и штопор за 1805 рублей.



Штопор.

«Как купить такую майку Gucci за 14 миллионов, если она уже дырявая?»

Но большинство покупателей рассматривает одежду. Обувь, что подешевле, стоит на витрине. Ту, что подороже — вроде слиперов Gucci c утенком Дональдом Даком за 1027 рубля 97 копеек — без продавца с полки не достанешь. Отдельная вешалка для мехов: соболиный жакет из Греции за 4275 рублей, полупальто из лисы за 4446 рубля, норки — за 4104 рубля. Одежда есть как и бюджетная: джинсы женские «Терранова» за 27 рублей, — так и премиальных брендов.



Джинсы — за 27 рублей, а летние женские джемпера Terranova есть по 12 и 17 рублей.

— Может быть, вы объясните, как купить такую майку Gucci за 14 миллионов, если она уже дырявая? — две девушки с негодованием демонстрируют три разноразмерные отверстия под воротником белой майки.

— Это новая коллекция, так задумано, — вздыхает сотрудник «Вашего выбора», но перевешивает майку вглубь.

Судя по взглядам, покупательницы ему не поверили, но аналогичная майка на сайте Gucci гордо демонстрирует те же дырочки. Правда, стоит дешевле — не 1453 рубля 93 копейки, а 550 долларов.



Та самая майка с дырочками.

— Мы пришли посмотреть одежду, потому что здесь выбор больше, чем в других магазинах с конфискатом, — рассказывают Антон и Никита. Одному исполнилось 21, а второму 22 года. — Но знаете, здесь женские вещи перепутаны с мужскими. Почему нельзя мужские вещи собрать в одной зоне магазина, а женские в другой?

— Это разная ценовая политика: есть мужская одежда по 40 рублей, а есть по 2 миллиона, — включается в разговор продавец. — Вместе такие вещи вешать нельзя.

— И выбор женского гораздо больше, чем мужской, — все равно не довольны парни. — Например, премиальных кроссовок мужских только две пары, а женских десять.



Плетеные шлепанцы Chanel — за 1118 рублей 56 копеек, кеды MIU MIU со стразами — за 504 рубля

Эти посетители тоже уходят с пустыми руками.

— В обед не тот контингент пришел, — объясняет заведующий Алексей Каленик. — Они ждут старого конфиската, более дешевого. А мы 28 апреля открылись в совершенно ином формате. Конфискованные товары известных брендов со всей республики свозятся к нам. Такое решение приняли исходя из месторасположения магазина: центральный проспект, рядом — крупные бизнес-центры и торговый центр.



Заведующий Алексей Каленик.

Заведующий уверяет, что в «определенных кругах» информация о премиальном магазине разошлась быстро. Их постоянные клиенты — как правило, женщины от 30 до 40 лет. Недавно, например, покупали сумки Gucci и Chanel по 4−5 тысяч рублей. Такие люди приходят подготовленными: не только с четким представлением того, как выглядит желаемая модель, но и с линейкой, чтобы замерить размеры. Подлинность вещи вслед за оценщиками покупательницы проверяют тщательно, но вопросов у них не возникает.

— Недавно забрали полукеды с камнями за 500 рублей, — подсказывает Алла Грек, продавец 6-го разряда. — Шубы покупают: и мутоновые, и норочку. В праздники много россиян к нам заходит. Люди интересуются вещами, но надо еще подобрать размер, у нас ведь товар чаще всего единичный.



Алла Грек, продавец 6 разряда. С конфискатом она работает 8-й год.

Алла Грек вспоминает: за годы, что работает в конфискате, увидела много знаменитостей. Говорит, что во время кинофестиваля «Лістапад» в «Ваш выбор» часто заходят актеры: покупают бижутерию, спрашивают белорусскую косметику.

— Еще приходил Финберг, купил бы синий пиджак, но размер не подошел.

Тем временем один из посетителей магазина открывает крышку пианино фирмы Petrof за 11677 рублей 22 копейки и барабанит по клавишам. Оказалось, турист.

— Я приехал из Берлина, — объясняет он. — Услышал, что в Минске есть такое удивительное место, где продают конфискат, и зашел посмотреть.

Техника, одежда, водка: что почем



Белые ценники — привлеченный товар, как в обычном магазине. Розовые — конфискат.

В магазине «Ваш выбор» продают не только конфискат, но и «привлеченный ассортимент» от поставщика, как в обычных магазинах. Отличить категории товаров можно по ценникам: в первом случае бумага розовая, во втором — белая. Конфискат могут уценить на 5%, если за 30 календарных дней продали меньше 20% конкретной модели. А стоимость товара с белыми ценниками может быть не ниже, чем в других магазинах. Например, яблочный сок Rich в «Вашем выборе» стоит 2 рубля 70 копеек, а в супермаркете — 2 рубля 45 копеек. Cola — 1 рубль 61 копейку за литр против 1 рубля 45 копеек в супермаркете. В отделе еды с розовыми ценниками — разве что чай, водка и спортивное питание.

Зато среди конфиската хватает техники: например, акустическая система Wharfedale Quartz Q7 стоит 360 рублей 68 копеек, а в белорусских магазинах мы встретили ее по цене в два раза выше — 710 рублей. Кофемашина Bosch CTL636EB1 поступила в «Ваш выбор» за 3798 рублей 60 копеек, а после переоценки стоит 2848 рублей 95 копеек.



Телевизор Samsung UE65JU7000T упал в цене с 4429 рубля 89 копеек до 3986 рублей 91 копейки. Ультразвуковой увлажнитель воздуха Neoclima NHL-210E продают за 129 рублей 96 копеек, пылесос Miele Scout RX1 уходит по цене 1322 рубля 49 копеек, а микроволновая печь BOSCH BEL634GS1 — 898 рубля 11 копеек.

Выгодным приобретением может оказаться Lego City: набор «для начинающих исследователей вулканов» здесь отдают по цене 18 рублей 16 копеек, между тем как в других белорусских магазинах он стоит от 21 рубля 70 копеек до 55 рублей 34 копеек.



Витрина с телефонами: новый iPhone SE 64Гб в упаковке отдают за 877 рубля 68 копеек, а в интернет-магазинах его продают от 870 рублей до 1199 рублей. iPhone 5S 16 Гб стоит 506 рублей 23 копейки.

Есть несколько стеллажей с косметикой: моделирующая пудра для волос с матовым эффектом OSiS+ Dust it в конфискате стоит 32 рубля 40 копеек, а в одном из белорусских интернет-магазинов — 40 рублей 43 копейки. Крем-воск ультрасильной фиксации той же марки Flex Wax здесь отдают за 26 рублей 1 копейку, а в интернет-магазине — за 36 рублей 50 копеек.



На полках стоит и несколько ноутбуков: например, MSI GT72S 6QE-071PL — 3652 рубля 13 копеек, SONY VAIO SVF152C29V — 680 рублей 82 копейки.

Конфискованное бальное платье продают за 87 рублей 76 копеек. Оранжевые женские шорты Hermes Paris стоят 984 рубля 79 копеек, платье в цветы Dolce&Gabbana — 2369 рубля 91 копейку, мужской бомбер Saint Laurent — 2784 рубля 85 копеек.





Но, как и до ремонта, самые большие очереди в магазине выстраиваются, когда завозят конфискованные овощи и фрукты. Скоропортящийся товар или, например, лук в премиальный магазин на реализацию не возьмут, а яблоки, мандарины или апельсины — пожалуйста. Недавно свежий перец и томат отдавали по 1,5 рубля за килограмм, а яблоки — по рублю.

— У них каждое утро начинается со звонков из соседних офисов: «Что сегодня есть вкусненького?» — кивает на продавцов заведующий.