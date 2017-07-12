ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спиннер атакует: Дмитрия Маликова "раскрутило" в радиоэфире

13.07.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В этот раз "раскрутило" российского певца Дмитрия Маликова во время прямого эфира на радио. В течение 40 секунд исполнитель, крутящийся на стуле, "побывал" на диджейском пульте, в толпе мигрирующих крабов, на лопастях квадрокоптера, а также вместо волчка, который используется в популярной игре "Что? Где? Когда?".

Спиннер атакует: Дмитрия Маликова "раскрутило" в радиоэфире
© YouTube / Tony Fisher
Видеофакт: британец раскрутил самый большой спиннер

Причем авторы ролика представили это так, как будто Маликов, крутясь на стуле, замечтался, а потом его витающие мысли прервал ведущий.

Ранее свои видения на тему спиннеров представили многие интернет-пользователи, но самыми оригинальными пока были блогеры из Новосибирска, которые сделали спиннер из трех передков ВАЗ-2109.

Спиннер — игрушка, состоящая из подшипника в центре и нескольких лепестков, в некотором роде современная версия знакомого всем с детства волчка. Спиннер стал самой модной и популярной игрушкой этого лета не только для детей, но и для взрослых.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всеобщая "спиннеромания" захватила интернет – многие пользователи выкладывают видео на тему спиннеров. Смотрите на видео очередной ролик, смонтированный с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
F-35 обдало керосином после обрыва заправочного шланга в полете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика