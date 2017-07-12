В этот раз "раскрутило" российского певца Дмитрия Маликова во время прямого эфира на радио. В течение 40 секунд исполнитель, крутящийся на стуле, "побывал" на диджейском пульте, в толпе мигрирующих крабов, на лопастях квадрокоптера, а также вместо волчка, который используется в популярной игре "Что? Где? Когда?".

Причем авторы ролика представили это так, как будто Маликов, крутясь на стуле, замечтался, а потом его витающие мысли прервал ведущий.

Ранее свои видения на тему спиннеров представили многие интернет-пользователи, но самыми оригинальными пока были блогеры из Новосибирска, которые сделали спиннер из трех передков ВАЗ-2109 .

Спиннер — игрушка, состоящая из подшипника в центре и нескольких лепестков, в некотором роде современная версия знакомого всем с детства волчка. Спиннер стал самой модной и популярной игрушкой этого лета не только для детей, но и для взрослых.