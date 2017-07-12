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Спиннер атакует: Дмитрия Маликова "раскрутило" в радиоэфире
13.07.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь
В этот раз "раскрутило" российского певца Дмитрия Маликова во время прямого эфира на радио. В течение 40 секунд исполнитель, крутящийся на стуле, "побывал" на диджейском пульте, в толпе мигрирующих крабов, на лопастях квадрокоптера, а также вместо волчка, который используется в популярной игре "Что? Где? Когда?".
Причем авторы ролика представили это так, как будто Маликов, крутясь на стуле, замечтался, а потом его витающие мысли прервал ведущий.
Ранее свои видения на тему спиннеров представили многие интернет-пользователи, но самыми оригинальными пока были блогеры из Новосибирска, которые
Спиннер — игрушка, состоящая из подшипника в центре и нескольких лепестков, в некотором роде современная версия знакомого всем с детства волчка. Спиннер стал самой модной и популярной игрушкой этого лета не только для детей, но и для взрослых.
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Всеобщая "спиннеромания" захватила интернет – многие пользователи выкладывают видео на тему спиннеров. Смотрите на видео очередной ролик, смонтированный с...
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