Наводящий ужас: впервые за 73 года в Италии проснулся вулкан Везувий

Единственный действующий вулкан континентальной Европы проснулся в среду в Италии.

Везувий уже успел испугать местных жителей. Он поджег лес, расположенный на его склонах, с огнем пожарные пока не справились.

В Неаполе, который находится неподалеку, из-за этого очень большая задымленность, в связи с чем ведется масштабная эвакуация.

В последний раз вулкан просыпался в 1944 году. Тогда из-за лавовых потоков были разрушены города Сан-Себастьяно и Масса и погибли 27 человек. А в 79 году нашей эры извержение 1281-метрового Везувия привело к уничтожению трех городов — Помпей, Геркуланума и Стабии.