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Наводящий ужас: впервые за 73 года в Италии проснулся вулкан Везувий

13.07.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Единственный действующий вулкан континентальной Европы проснулся в среду в Италии.

Наводящий ужас: впервые за 73 года в Италии проснулся вулкан Везувий
© Flickr/ Aleksandr Zykov
Очередная античная постройка обрушилась в городе Помпеи

Везувий уже успел испугать местных жителей. Он поджег лес, расположенный на его склонах, с огнем пожарные пока не справились.

В Неаполе, который находится неподалеку, из-за этого очень большая задымленность, в связи с чем ведется масштабная эвакуация.

В последний раз вулкан просыпался в 1944 году. Тогда из-за лавовых потоков были разрушены города Сан-Себастьяно и Масса и погибли 27 человек. А в 79 году нашей эры извержение 1281-метрового Везувия привело к уничтожению трех городов — Помпей, Геркуланума и Стабии.

 
 
Ссылка на источник 21
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За день он уже успел поджечь ближайший лес и сильно испугать местных жителей и туристов. Смотрите на видео, как дымит один из самых известных вулканов мира.

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