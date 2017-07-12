Как и почему технология блокчейн перевернет рынок недвижимости?





Записанные в блокчейн-систему блоки будут удостоверять процесс перехода права собственности на собственность — будут подтверждаться денежные переводы, договоры и данные собственника.

С ростом курса криптовалют, в мире все чаще встречаются объявления о продаже объектов недвижимости за биткоины. О первом случае стало известно в 2012 году – владелец виллы в Израиле продал ее за 5000 биткоинов. На сегодня жилая и коммерческая недвижимость за криптовалюты выставлется по всему миру — Канаде, Лондоне, Швейцарии, Греции, Испании, США, Индонезии и России, сообщает Forbes .

В Росии (как впрочем и многих других) еще не развито законодательство, которое позволяет юридически четко провести сделку в криптовалюте. Продажа зарубежных объектов недвижимости за криптовалюту носит скорее частный характер, но в будущем такие сделки могут стать повседневностью, биткоины (эфир или другие криптовалюты) очень быстро могут заменить другие инструменты. В тоже время, интерес к криптовалюте дал серьезный толчок развития технологии на которой она основана — блокчейн.

Это цепочка связанных блоков или децентрализованный реестр операций, за счет которой можно оцифровать любую информацию в мире. Технология может стать инструментом подтверждающим доверие к базам данных: в ней невозможно редактировать информацию, без согласия большинства участников. Блокчейн интересен там, где необходима надежность, доверие, исключение мошенничества или хищения данных. На Всемирном экономическом форуме технология была признана одной из десяти самых перспективных, а компьютерный гигант IBM в ходе опроса выяснил, что четверть компаний уже готова применять эту технологию в ближайший год.

По прогнозам, массовое внедрение новой технологии произойдет в промежутке 7-10 лет, но программисты уже завалены работой. Экономия от технологии значительна — банковский сектор надеется, что на 1 доллар инвестиций в нее можно получить экономии 20 долларов. Стратегические консультанты McKinsey озвучивали общую цифру экономии ближе к 80 млрд долларов. Технология обещает превратиться из перспективной новинки в инструмент в развитии которого заинтересованы целые секторы экономики. Например, в недвижимости блокчейн может помочь в организации новых форм реестров, титулов собственности и оформления сделок. Записанные в блокчейн-систему блоки будут удостоверять процесс перехода права собственности на собственность — будут подтверждаться денежные переводы, договоры и данные собственника.

Это позволит исключить посредников, которые забирают комиссии в процессе сделок недвижимости — юристов, риелторов, нотариусов и сотрудников регистрационных палат. Минимум это от 1-2% суммы сделки. Вдобавок сократятся риски мошенничества (например, при аренде или продаже квартир) и время для подготовки сделок и справок. Специализированные блокчейн-платформы позволят предотвратить подделку данных, упростят процессы проверки объектов недвижимости перед продажей, клиенты получат доступ к платформам в режиме 24/7.

Уже запущены первые проекты — iNation и Международная ассоциация биткойн недвижимости создают распределенный реестр собственников, блокчейн-сервисы для ведения сделок с недвижимостью строят ABN Amro и IBM. Сбербанк запустил онлайн-платформу по быстрому оформлению сделок с недвижимостью на этой технологии и провел сделок более чем 3 млрд рублей. Ожидается приход на новый рынок государства и перевода на блокчейн Росреестра. Судя по заявлениям первого вице-премьера России Игоря Шувалова это вскоре может состояться — он назвал проект «титула собственника» одним из ключевых. В Росреестре также заявили, что прорабатывается применение технологии для регистрации сделок. Сервис позволит гражданам знакомиться с текущими сведениями о недвижимости, историей перехода прав собственности, а также подавать заявление на исправление ошибок в данных ЕГРН.

ВЭБ совместно с Росреестром заявили о пилотном блокчейн-проект по сделкам с недвижимостью в Великом Новгороде, который стартует в сентябре 2017 года. За основу будет взят прототип, разработанный в Швеции, он предполагает, что сделки по оформлению сделок с имуществом будет занимать до двух часов. Если это произойдет, то станет настоящим прорывом. Пока лучший пример применения электронного взаимодействия Росреестра с банками – это оформление сделки до 15 дней. На следующем этапе блокчейн поможет проводить на вторичном рынке недвижимости с квартирами с проверенной историей сделок. Таким образом все сделки будут проходить в электронном виде и исчезнет риск утраты прав собственности. Экономия очевидна — в 2015 году государство потратило на деятельность Росреестра более 41,5 млрд рублей.

Россия не пионер в этой области. Швеция, Украина, Греция и ОАЭ запустили пилотные проекты в области учета прав на недвижимость. Надежда на технологию огромна — она поможет избавиться от бумажного документооборота, сократит бюрократический аппарат, поспособствует улучшению обслуживания и станет основным драйвером для трансформации отраслей экономики. Блокчейн поможет превращать процессы, которые ранее занимали дни и недели в минуты.