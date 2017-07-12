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В Шабанах Renault не уступил МАЗу на главной дороге: двое пострадавших
В Минске на улице Селицкого днем произошла авария, в которой два человека получили серьзеные травмы. Для деблокировки водителей потребовалась помощь спасателей.
Как рассказала AUTO.TUT.BY инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД городе Минска Анастасия Забавская, авария произошла около 16.00.
— 38-летний водитель на Renault Megane выезжал с местного проезда к улице Селицкого. Он не уступил дорогу МАЗу, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение. Два человека — водитель и пассажир легковушки — получили травмы.
Сейчас на месте аварии работает ГАИ, на место прибыли медики и спасатели МЧС.
Будет дополнено.
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Для деблокировки пострадавших потребовалась помощь МЧС.
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