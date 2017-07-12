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В прокат Гомеля и области выходит "Планета обезьян: Война"

13.07.2017 18:10 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в кинотеатрах Гомеля и области начинается показ фантастической драмы «Планета обезьян: Война». AFISHA.TUT.BY рассказывает подробнее о фильме и подсказывает, где смотреть.


Режиссер: Мэтт Ривз.

В ролях: Вуди Харрельсон, Джуди Грир, Энди Серкис, Стив Зан, Сара Каннинг.

В фильме рассказывается история о том, что после неудачного эксперимента, полностью вышедшего из-под контроля, обезьяны обрели разум и укрылись от людей. С тех пор прошло уже много времени, человечество из-за ужасного вируса оказалось на грани вымирания, а обезьяны в это время продолжили развиваться. Цезарь хочет лишь мира с людьми и запрещает своим подопечным убивать их. Некоторое время этот мир удавалось сохранять, и обе стороны не несли потерь. Но во главе армии людей стал беспощадный и бесстрашный Полковник, который уверен, что лишь силой человечество может вернуть себе планету и привычную жизнь на ней. Он не хочет отдавать Землю существам, которые появились на свет лишь благодаря людям.

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Полковник собирает под своим началом огромную и хорошо вооруженную армию, готовя решающий удар по своему врагу. В это время Цезарь, понимающий безвыходность ситуации, собирает собственное войско и становится на защиту своего вида. Обезьяны не собираются так легко сдаваться, и они сделают все возможное, чтобы их вид не погиб. Несмотря на все труды Цезаря, перемирию приходит конец, и теперь грядет решающая грандиозная схватка, в которой сойдутся две жаждущих выживания стороны. Кто же окажется сильнее в этой жуткой войне и станет доминирующим видом планеты?

Где смотреть:

Гомель — кинотеатр им. Калинина, «МиниОН», «Октябрь».

Речица — кинотеатр «Беларусь».

Мозырь — кинотеатр «Мир».

Жлобин — кинотеатр «Родина».

Рогачев — кинотеатр «Луч».

Калинковичи — кинотеатр «Знамя».

Буда-Кошелево — кинотеатр «Крыница».

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в кинотеатрах Гомеля и области начинается показ фантастической драмы «Планета обезьян: Война». AFISHA.TUT.BY рассказывает подробнее о фильме и подсказывает, где...

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